Emoción agónica: Argentina empató ante Venezuela y clasificó a la semifinal de los Juegos Suramericanos 2026

La Albiceleste lo igualó en la última jugada del partido con un golazo de Ramiro Tulián y avanzó a los mata-mata.

Este lunes por la tarde, la Selección Argentina Sub-19 empató 1-1 contra Venezuela. En el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos 2026, la Albiceleste lo igualó en la última jugada del partido en el Estadio Marcelo Bielsa y es por ese motivo que clasificó a la semifinal agónicamente.

Cuando transcurrían los 27 minutos del primer tiempo, Jesús González convirtió el gol para la Vinotinto y todo indicaba una eliminación de la Albiceleste. Sin embargo, todo cambió en la acción del final. A los 94 minutos, el que se vistió de héroe fue Ramiro Tulián, que marcó el 1-1 definitivo que significó el boleto a la siguiente instancia para el combinado nacional.

¡AGÓNICO GOLAZO DE ARGENTINA PARA LA CLASIFICACIÓN!



Sobre el final del partido, Tulián puso el 1-1 ante Venezuela en los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/MMi5GhuSvg — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2026

De esta manera, Argentina avanzó a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026. Con apenas un solo triunfo en la primera ronda y luego de una derrota y un empate, el combinado nacional que comanda tácticamente Diego Placente clasificó a la próxima fase en el último suspiro y sigue con vida en el torneo juvenil que disputan los Sub-19.

Cabe recordar que en el debut Argentina perdió 2-1 ante Paraguay, por lo que no tuvo el mejor arranque posible en la competición. Sin embargo, días más tarde le ganó 1-0 a Uruguay por la segunda jornada del certamen continental, por lo que llegó con vida a este último tercer compromiso contra Venezuela, que terminó de definir la fase de grupos.

Argentina ante Venezuela por los Juegos Suramericanos 2026. (Prensa AFA)

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Cuándo juega la semifinal la Selección Argentina

Tal como adelantó la organización, la semifinal será el próximo miércoles 23 de septiembre donde enfrentará a Chile para definir al clasificado a la final. Allí, la Selección Argentina intentará sacar el pasaje al partido decisivo por el título. Vale recordar que la final será el viernes 25 de septiembre, al igual que el encuentro correspondiente al tercer puesto.

El plantel de la Selección Argentina para los Juegos Suramericanos