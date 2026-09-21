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FÓRMULA 1

Colapinto rompió el silencio sobre el cruce con Gasly en el GP de España: “Pasan cosas que no tienen que pasar”

El piloto argentino se refirió al episodio de Madrid en el que el francés puso en peligro su 7° puesto por no dejarlo pasar sobre el final de la carrera.

Colapinto y Gasly, pilotos de Alpine.
© GettyColapinto y Gasly, pilotos de Alpine.

Tras un fin de semana de descanso, la temporada de la Fórmula 1 se reinicia este sábado con el Gran Premio de Azerbaiyán. Franco Colapinto llega motivado a Bakú luego de un gran resultado en el Gran Premio de España, con polémica incluida entre los pilotos de Alpine.

Toda la Fórmula 1 se vive a través de la pantalla de Disney+

Es que, sobre el final de la carrera, el argentino peleaba por la 7° posición, intentando dejar atrás a Oscar Piastri y su McLaren. Allí, obligado a cambiar neumáticos antes de que llegara la bandera a cuadros, Pierre Gasly no le cedió la posición a su compañero y le hizo perder tiempo a pesar de que ya no tenía opciones de puntuar.

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A más de una semana de aquel suceso, Colapinto habló al respecto en un evento, remarcó la buena relación con su compañero, pero destacó su malestar por esta maniobra que pudo haberle costado una posición.

“Hubo un momento… A veces, con los compañeros de equipo hay un poco de pica. Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación. A veces, en el momento de la adrenalina pasan cosas que capaz no tienen que pasar”, comenzó el argentino.

Y luego declaró entre risas: “A mí no me dijo nada. Yo lo puteé un poquito, je. Hubo un malentendido. Soy políticamente correcto. Mejoré mucho. Si me hubieses hecho esta entrevista en 2024, hubiera sido otra cosa… Una tragedia. Ya hubiera terminado hace un rato porque me habrían sacado esposado”.

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El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Como toda la Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán se podrá sintonizar mediante Disney +.

Jueves 24 de septiembre

  • 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1
  • 9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

  • 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3
  • 9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

  • 8:00 – CARRERA

Datos clave

  • Franco Colapinto peleaba la 7° posición en España cuando Pierre Gasly lo bloqueó.
  • Sábado 26 de septiembre a las 8:00 será la carrera del GP de Azerbaiyán.
  • Disney+ transmitirá todo el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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