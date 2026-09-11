Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

Con 3 futbolistas de Boca, la Copa Sudamericana reveló el Equipo Ideal de los cuartos de final

La competición anunció los 11 jugadores más destacados en los duelos de ida y el Xeneize cuenta con varios protagonistas.

El equipo titular de Boca ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.
© GettyEl equipo titular de Boca ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

Ya pasaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, que se definirán la semana entrante para conocer qué equipos clasifican a las semifinales y cuáles quedan eliminados en esta instancia. En ese sentido, la cuenta oficial de la competición reveló el Equipo Ideal de la Semana y es ahí donde Boca tiene 3 futbolistas.

Con este panorama sobre la mesa, uno de los futbolistas que integran la formación más destacada de los primeros encuentros de la llave, es Facundo Herrera. Conocido popularmente como Jagger, el joven zaguero central tuvo un magnífico desempeño individual en el que aportó mucha solidez defensiva y un vistoso juego con la pelota en sus pies.

+ Seguinos en
Facundo Herrera, defensor de Boca Juniors. (Getty Images)

Facundo Herrera, defensor de Boca Juniors. (Getty Images)

No conforme con eso, hay otros dos protagonistas que se metieron en el Equipo de la Semana de la Copa Sudamericana. Como no podía ser de otra manera, ellos son Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Tal como sucede habitualmente, el capitán de Boca es el punto más alto del equipo y uruguayo se vistió de goleador para convertir el único gol del partido.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe empató 0-0 contra Vasco da Gama en territorio colombiano y Boca venció 1-0 a Sao Paulo en La Bombonera, antes de viajar al Morumbí. Luego, Santos le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en el duelo de brasileños y por último Cienciano se impuso 2-0 frente a Montevideo City Torque en la siempre complicada altura.

Leandro Paredes y Miguel Merentiel en el gol de Boca ante Sao Paulo. (Getty Images)

Leandro Paredes y Miguel Merentiel en el gol de Boca ante Sao Paulo. (Getty Images)

Por otro lado, Cienciano tiene 4 futbolistas en la formación y es el elenco con más protagonistas. Además de Boca, Santos cuenta con 3 jugadores, en el que destaca Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol. Por último pero no menos importante, el arquero le corresponde a Independiente Santa Fe, que fue el único que aportó a este ítem.

El Equipo Ideal de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Imagen

El Equipo de la Semana de la Copa Sudamericana 2026.

Ver también

Boca vs. Central Córdoba EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones