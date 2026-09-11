Con 3 futbolistas de Boca, la Copa Sudamericana reveló el Equipo Ideal de los cuartos de final

La competición anunció los 11 jugadores más destacados en los duelos de ida y el Xeneize cuenta con varios protagonistas.

Ya pasaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, que se definirán la semana entrante para conocer qué equipos clasifican a las semifinales y cuáles quedan eliminados en esta instancia. En ese sentido, la cuenta oficial de la competición reveló el Equipo Ideal de la Semana y es ahí donde Boca tiene 3 futbolistas.

Con este panorama sobre la mesa, uno de los futbolistas que integran la formación más destacada de los primeros encuentros de la llave, es Facundo Herrera. Conocido popularmente como Jagger, el joven zaguero central tuvo un magnífico desempeño individual en el que aportó mucha solidez defensiva y un vistoso juego con la pelota en sus pies.

Facundo Herrera, defensor de Boca Juniors. (Getty Images)

No conforme con eso, hay otros dos protagonistas que se metieron en el Equipo de la Semana de la Copa Sudamericana. Como no podía ser de otra manera, ellos son Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Tal como sucede habitualmente, el capitán de Boca es el punto más alto del equipo y uruguayo se vistió de goleador para convertir el único gol del partido.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe empató 0-0 contra Vasco da Gama en territorio colombiano y Boca venció 1-0 a Sao Paulo en La Bombonera, antes de viajar al Morumbí. Luego, Santos le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en el duelo de brasileños y por último Cienciano se impuso 2-0 frente a Montevideo City Torque en la siempre complicada altura.

Leandro Paredes y Miguel Merentiel en el gol de Boca ante Sao Paulo. (Getty Images)

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Por otro lado, Cienciano tiene 4 futbolistas en la formación y es el elenco con más protagonistas. Además de Boca, Santos cuenta con 3 jugadores, en el que destaca Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol. Por último pero no menos importante, el arquero le corresponde a Independiente Santa Fe, que fue el único que aportó a este ítem.

El Equipo Ideal de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026