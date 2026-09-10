Roberto Mouzo llenó de elogios a Jagger Herrera tras su irrupción en Boca: “Futuro de selección”

Tiene el récord histórico de más partidos jugados en el Xeneize y lo comparó con otro mítico futbolista.

Facundo Herrera fue una de las principales apariciones del fútbol argentino en este segundo semestre del 2026. El zaguero central ya se consolidó en la Primera de Boca, a pesar de que tiene muy pocos encuentros como profesional. En ese sentido, Roberto Mouzo lo llenó de elogios y hasta hizo una tremenda comparación con un ex futbolista.

Cabe recordar que el Chacha tiene el récord de ser el jugador con más partidos en la historia del Xeneize (426 compromisos) durante 13 años consecutivos. No conforme con eso, la leyenda azul y oro se consagró bicampeón de la Copa Libertadores en 1977 y 1978, además de que se consagró campeón de la Copa Intercontinental de 1977, entre otros títulos.

Roberto Mouzo, histórico futbolista de Boca Juniors.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con SuperDeporRadio, el histórico fue contundente. “Tiene un futuro enorme“, sentenció Mouzo sobre Herrera en primera instancia. Pocos segundos más tarde, agregó: “Que trate de nunca faltar a ningún entrenamiento“. No conforme con esa declaración, deseó: “Ojalá se quede mucho tiempo en Boca“.

Inmediatamente después, apeló a la memoria y pensó en futbolistas de aquellos tiempos en los que él todavía era jugador. “Lo veo con rulos y pelos largos y me hace acordar a los jugadores de nuestra época”, manifestó la leyenda de Boca que marcó un antes y un después en la institución. En ese preciso momento, aseguró: “Me hace acordar a Alberto Tarantini“.

Facundo Herrera, defensor juvenil de Boca. (Getty Images)

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Luego de compararlo con el mítico campeón del mundo en 1978 con la Selección Argentina por su aspecto y su posición, siguió con los elogios. “Me gusta cómo marca“, expresó Roberto durante la entrevista que brindó. Lejos de frenar ahí, redobló la apuesta y fue por más. “Está siempre atento y es rápido con la pelota y con el hombre“, soltó también.

De hecho, hasta equiparó a Jagger con él mismo. “Yo zurda no tenía y él tiene y la maneja bien. Quienes tienen zurda y la saben manejar son especiales“, sostuvo Mouzo sin titubear al decirlo. Allí, también le deslizó un mensaje al cuerpo técnico de la Albiceleste y sentenció: “Le veo futuro de la Selección. Scaloni ya lo tiene que estar viendo“.

Facundo Herrera, defensor juvenil de Boca. (Getty Images)