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Torneo Clausura

La Plata tiene dueño: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico por el Torneo Clausura 2026.

Con goles de Mancuso, Palacios, Tobio Burgos y Castro, el Pincha aplastó al Lobo, que sufrió dos expulsiones tempranas.

Estudiantes goleó a Gimnasia en el clásico de La Plata por el Torneo Clausura 2026.
© Liga AFAEstudiantes goleó a Gimnasia en el clásico de La Plata por el Torneo Clausura 2026.

Este sábado por la tarde, Estudiantes aplastó 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Con los goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro, el Pincha sentenció una goleada frente al rival de toda la vida. Mientras tanto, el Lobo sufrió dos expulsiones tempranas que lo condicionaron.

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En lo que era un primer tiempo caliente, Alexis Steimbach vio la tarjeta roja a los 35 minutos por una durísima patada en la zona de la mitad de la cancha tras la pertinente revisión del VAR. Ni bien comenzó el complemento, Germán Conti recibió la amarilla por una mano y segundos más tarde fue expulsado por una infracción, dejando a su equipo con 9 hombres.

La insólita expulsión de Conti

La temprana expulsión de Steimbach

Las formaciones de Estudiantes y Gimnasia

Fernando Muslera; Eros Mancuso; Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Adolfo Gaich.

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Bautista Barros Schelotto, Agustín Auzmendi, Augusto Max.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Las alineaciones de Estudiantes y Gimnasia en el clásico de La Plata por el Torneo Clausura 2026

Nahuel de Hoz
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