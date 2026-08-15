La Plata tiene dueño: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico por el Torneo Clausura 2026.

Con goles de Mancuso, Palacios, Tobio Burgos y Castro, el Pincha aplastó al Lobo, que sufrió dos expulsiones tempranas.

Este sábado por la tarde, Estudiantes aplastó 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Con los goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro, el Pincha sentenció una goleada frente al rival de toda la vida. Mientras tanto, el Lobo sufrió dos expulsiones tempranas que lo condicionaron.

En lo que era un primer tiempo caliente, Alexis Steimbach vio la tarjeta roja a los 35 minutos por una durísima patada en la zona de la mitad de la cancha tras la pertinente revisión del VAR. Ni bien comenzó el complemento, Germán Conti recibió la amarilla por una mano y segundos más tarde fue expulsado por una infracción, dejando a su equipo con 9 hombres.

¡DE VOLEA PARA FESTEJAR EN EL CLÁSICO! Mancuso llegó solo por atrás de todos, le pegó como venía y calvó el 1-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el cierre del primer tiempo.



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¡¡EL PINCHA DE LA PLATA!! Tiago Palacios se fue al ataque y la clavó a un ángulo para anotar el 2-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el Clásico.



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¡¡GOLAZO Y GOLEADA!! Tobio Burgos la picó ante la salida de Insfrán y Estudiantes le gana 3-0 a Gimnasia el Clásico de La Plata. ¡Fiesta Pincha en UNO!



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¡¡QUÉ LOCURA DE GOLAZO, PUCHITO!! Alexis Castro, media vuelta y adentro para el 4-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el Clásico de La Plata.



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La insólita expulsión de Conti

¡LA EXPULSIÓN MÁS INSÓLITA DEL CAMPEONATO EN EL CLÁSICO! Conti primero tocó la pelota con la mano y minutos después vio la segunda amarilla por esta infracción sobre Gaich. ¡Gimnasia quedó con 9!



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La temprana expulsión de Steimbach

¡EL LOBO SE QUEDA CON 10! EXPULSADO STEIMBACH POR ESTA DURA PLANCHA SOBRE TOBIO BURGOS.



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Las formaciones de Estudiantes y Gimnasia

Fernando Muslera; Eros Mancuso; Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Adolfo Gaich.

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Bautista Barros Schelotto, Agustín Auzmendi, Augusto Max.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026