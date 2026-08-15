Por qué no juega Miguel Merentiel hoy en Boca vs. Platense por el Torneo Clausura 2026

Este sábado por la noche, Platense recibe a Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Ciudad de Vicente López y cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño, tiene la llamativa ausencia de Miguel Merentiel, que no forma parte de la formación inicial en Zona Norte.

Cabe recordar que viene de ser titular ante Recoleta en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana y además Rodolfo Arruabarrena puso lo mejor que tiene a disposición. Al mismo tiempo, vale resaltar que La Bestia atraviesa una sequía goleadora, donde su rendimiento está por debajo de su nivel habitual en el Xeneize.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, frente a Platense, Merentiel no juega por decisión táctica. A pesar de que suele ser titular indiscutido, para esta oportunidad el Vasco determinó que debía ocupar un lugar en el banco de suplentes y ser una de las posibles variantes en caso de necesitarlo en el segundo tiempo para que sume minutos antes de la revancha con Recoleta.

La formación de Boca ante Platense

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores, Sebastián Villa.