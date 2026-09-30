Blondel exculpó a Morena Beltrán por su salida de Boca: “Ella no va a perjudicarme”

El futbolista de Huracán negó categóricamente que su pareja haya tenido influencia en su falta de protagonismo en el Xeneize.

Lucas Blondel le puso un punto final a los rumores que indicaban que su pareja –Morena Beltrán– había perjudicado su estadía en Boca Juniors. El lateral de Huracán fue acusado de filtrar información del Xeneize a la prensa por medio de la periodista de ESPN, pero el propio Blondel se encargó de negar categóricamente esta teoría.

El futbolista de 30 años pasó por el programa ‘Clank!’, de Juan Pablo Varsky, y fue consultado al respecto. “Yo no me voy a perjudicar a mí en mi trabajo y ella no va a perjudicarme a mí en mi trabajo por dar una noticia“, contestó en primera instancia Blondel sin dejar lugar a dudas.

Acto seguido, completó: “Desde antes lo pensaba, su forma de hacer periodismo no es esa. Si me pregunta algo, me pregunta: ‘Che, ¿cómo va a jugar hoy el rival?’. Se hizo una pelota gigante de algo que no tiene fundamentos“.

⚽️ “Su forma de hacer periodismo no es esa. Si me pregunta algo es ‘che… ¿cómo va a jugar el rival hoy?’”



Lucas Blondel habló sobre la absurda polémica de porqué no jugaba en Boca Juniors.



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Por último, Lucas cerró sobre este tema: “Cuando jugaba, también estaba dentro del plantel y también estaba de novio con ella, y los entrenadores me tenían en cuenta. Yo creo que, por una decisión de un entrenador, se generó toda una bola de cosas que no le encuentro sinceramente la lógica. Sin siquiera tener una prueba de que eso sea verdad“.

Cabe recordar que, durante su estadía en Boca, Blondel sufrió un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior en marzo de 2024, una lesión que lo mantuvo apartado de las canchas durante varios meses.

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Lucas Blondel debe volver a Boca Juniors

Aunque actualmente defiende los colores de Huracán, lo cierto es que el pase de Lucas Blondel todavía pertenece a Boca Juniors y tendrá que volver al Xeneize en diciembre, cuando finalice su préstamo en el Globo (siempre y cuando el conjunto de Parque Patricios no haga uso de la opción de compra).

La entrevista completa de Lucas Blondel en Clank

En síntesis

Lucas Blondel : negó filtrar información de Boca Juniors a la periodista Morena Beltrán.

: negó filtrar información de Boca Juniors a la periodista Morena Beltrán. Marzo de 2024 : sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

: sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Vínculo con Boca: finaliza su préstamo en Huracán y debe regresar en diciembre.