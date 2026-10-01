Alpine tomó la decisión de no sancionar a Colapinto tras analizar los datos de su accidente

Flavio Briatore había avisado que el error de Franco en Bakú podía derivar en un castigo, pero finalmente la escudería decidió cerrar el caso.

El error de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán quedó en una lección aprendida. El sábado pasado, en Bakú, el piloto argentino quedó en el ojo de la tormenta por provocar un accidente que terminó tanto con su carrera como con la de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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Esto hizo que Alpine terminara el fin de semana sin puntos y Flavio Briatore no ocultó su enojo por lo sucedido. De hecho, el directivo de la escudería llegó a declarar luego de la carrera: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre esto y considerar qué medidas se deben tomar“.

Aunque el panorama parecía desalentador para Colapinto, finalmente no sufrió ninguna sanción por parte del equipo. Tal como reveló el medio The Race, los datos indicaron que Franco solo presionó el freno un 2-3% más de lo necesario y eso fue suficiente para el bloqueo del neumático.

Flavio Briatore y Franco Colapinto, protagonistas de Alpine en la Fórmula 1 (Getty Images)

Esto confirma que, aunque las consecuencias fueron graves para el equipo, la equivocación de Franco Colapinto fue mínima en la fatídica relanzada. De hecho, pilotos como Max Verstappen o George Russell habían declarado en esta línea luego de la carrera.

La sanción que sí deberá cumplir Colapinto en Malasia

Si bien Alpine no tomó ninguna decisión interna en contra de Franco, lo cierto es que el argentino no podrá escapar de la penalización que le impuso la FIA. Puntualmente, Colapinto fue sancionado con cinco posiciones en la parrilla de largada.

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Es decir, habrá que restarle cinco puesto al lugar que obtenga en la clasificación del sábado en el circuito de Sepang. El piloto argentino viene logrando avanzar a Q3, pero es casi imposible que largue en zona de puntos el domingo.

En síntesis