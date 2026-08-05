Kiki Ramos, la perla nacida en Haití que ilusiona a todos en la Selección Argentina: su historia de superación y su gran talento

Con 17 años, el juvenil de Vélez Sarsfield ya fue convocado por Diego Placente y se prepara para disputar el Mundial Sub-17.

Hace tiempo irrumpió la noticia: Stephen Ramos fue convocado a la Selección Argentina y sorprendió a todos por su talento, llamando la atención y con todos hablando sobre él. Y esta realidad sobre Kiki, extremo nacido en Haití, se ha intensificado de manera progresiva y contundente durante las últimas semanas.

Es la primera vez que sucede que un jugador de dicha nacionalidad es parte de la Selección Argentina. Pero lo cierto es que él es argentino. Ya es parte de la Sub-17 de Diego Placente: fue convocado el mes pasado para los entrenamientos previos al Mundial y tiene un futuro muy interesante en Vélez Sarsfield.

Kiki Ramos se está preparando para el Mundial que se disputará en noviembre próximo. Recordemos que la Selección Argentina clasificó en el Sudamericano de dicha categoría para poder estar, más allá de haber sido derrotada en la final por su parte de Colombia. La Albiceleste será parte de un grupo también compuesto por Australia, Mozambique y Dinamarca. No es un detalle menor que Argentina nunca pudo alcanzar el título en un Mundial Sub-17. Lo máximo que logró fue un tercer puesto en Italia 1991, en Ecuador 1995 y en Finlandia 2003.

Bajo esa órbita, Kiki Ramos es el último de una larga lista de futbolistas interesantes, con un fuerte potencial, que llaman la atención y que son parte de la Selección Argentina Sub-17, con pinta de poder llegar a la mayor. Juega desde los 6 años, cuando un vecino lo contactó y le dijo: “Che, yo tengo un conocido en Vélez, ¿querés ir a probarte?”. Y lo llevó a probarse.

Kiki Ramos junto a sus compañeros en la Selección Argentina. (Foto: Instagram Kiki Ramos)

Hoy, Kiki Ramos es parte de la Sexta División dirigida por Héctor Manfredi y ahí ya suma 12 goles. Es un extremo picante, goleador, que está haciéndolo muy bien en los torneos de inferiores de AFA. El 2 de junio, por ejemplo, le marcó cuatro goles a Atlético de Rafaela. También viene de anotarle a Boca y superó una serie de lesiones en 2023 que no le truncaron el camino.

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Su talento llama tanto la atención que, de hecho, su representante es la agencia que maneja futbolistas como Moisés Caicedo o Cole Palmer, ambos jugadores de Chelsea. Así que no estamos hablando de un apellido que esté ahí al pasar. Kiki Ramos lo está haciendo espectacular y a los 14 años ya lo comparaban con Vinícius Jr.

Nacido en 2009, tiene una historia muy particular porque él es oriundo de Puerto Príncipe y a los 8 meses es adoptado por una familia argentina, junto con tres de sus hermanos. Inclusive, él salió ileso de una de las tragedias más grandes que se conocieron, una catástrofe humanitaria como el desastre natural mortífero que golpeó a Haití en 2010. Aquel terremoto inolvidable que mató a 316.000 personas y que dejó a más de un millón y medio de individuos sin hogar.

Él cuenta que, antes del terremoto, ya empezaron a tramitar la adopción. Y, desde ese momento, se adaptó a hablar el español y a las costumbres argentinas. Ahora, su sueño es debutar en Vélez y habla de que en Argentina nunca se sintió discriminado, más allá de esa campaña internacional en contra de nuestro país. En este caso, Kiki Ramos se sintió bien recibido. Él se siente argentino y lo es.