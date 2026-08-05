Tras cerrar a Enner Valencia, Boca se acerca a un acuerdo con Chimy Ávila y podría prescindir de un delantero del plantel

En el Xeneize son optimistas con cerrar la llegada del ex Betis, que se encuentra en libertad de acción.

A la espera de que se oficialicen las salidas de Marcelo Saracchi e Iker Zufiaurre para obtener tanto un cupo de extranjero como uno para incorporar, la dirigencia de Boca se encuentra en negociaciones para fichar a otro delantero de área, tal como pidió el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

En este sentido, hay un acuerdo para que Enner Valencia se convierta en nuevo refuerzo del club, ya que llegará en condición de libre tras su paso por Pachuca y firmará su contrato por 18 meses. Una vez oficializada la salida de Saracchi a Houston Dynamo, se liberará el cupo de extranjero para el ecuatoriano.

Enner Valencia será refuerzo de Boca.

Además de esto, el ‘Vasco’ también ve con buenos ojos la incorporación de Ezequiel Ávila, por lo que el ex San Lorenzo también podría sumarse al plantel. Según pudo saber Bolavip, el club y el jugador acercaron las partes, por lo que se esperan nuevos contactos para llegar a un acuerdo total.

Un dato para tener en cuenta, y que podría complicar los planes de Boca, es que Rosario Central también está interesado en el ‘Chimy’. Acorde a lo informado por el periodista Germán García Grova, el delantero recibió un llamado de la dirigencia del Canalla e iniciarán las negociaciones para sumarlo.

Por el momento, y más allá de este interés del elenco rosarino, es el Xeneize quien está mejor parado en las negociaciones para quedarse con el ex Betis. Central, por su parte, va a mejorar la oferta inicial que le hizo con el objetivo de cerrar su pase en los próximos días.

Publicidad

En caso de darse las llegadas de los dos jugadores, uno de los delanteros del plantel comandado por Arruabarrena se marcharía, y quien cuenta con mayores chances es Milton Giménez, que hoy es suplente de Merentiel y quedaría aún más relegado en la consideración.

Datos claves