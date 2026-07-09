Boca hoy: acuerdo de Zeballos con Napoli, Arruabarrena espera refuerzos y más

Boca afronta el jueves 9 de julio con la tranquilidad de haber ganado el amistoso de pretemporada, que fue la primera oportunidad que tuvieron los hinchas de ver a Rodolfo Arruabarrena iniciando su segundo ciclo. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Exequiel Zeballos llegó a un acuerdo con Napoli

Desde que terminó el primer semestre se sabía que Exequiel Zeballos se iba a ir de Boca. El futbolista entiende que es el mercado de pases para dar el salto a Europa y en el club siempre fueron conscientes de esa situación. Tal es así que hace apenas unos días el Changuito tuvo una conversación con Rodolfo Arruabarrena para comunicarle su deseo de marchar.

El Vasco lo comprendió y por eso no lo puso en ninguno de los equipos que paró en los entrenamientos. Siempre estuvo claro que no era por cuestiones futbolísticas, sino porque el jugador pretende salir y está trabajando para eso. En las últimas horas, según pudo confirmar el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, hubo un acuerdo entre Zeballos y Napoli.

Arruabarrena advirtió sobre el mercado de Boca

Tras encontrarse con las primeras sensaciones con respecto a su equipo, Arruabarrena se refirió a la situación de Boca en el mercado y lanzó una advertencia para la dirigencia del club, que busca más caras nuevas para el plantel.

“Estamos hablando con el presidente, sé que el club se está moviendo. Sabemos que el mercado es largo. Ha habido algún que otro caso en que a Boca le piden más dinero que a otros. El club está trabajando, el presidente está en contacto, al Chelo lo tengo todos los días. Tengo carita de bueno pero soy exigente y bastante cabeza dura”, explicó el DT a ESPN.