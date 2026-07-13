Boca recibió una oferta formal de Napoli por Zeballos y se encamina su salida

Exequiel Zeballos es el principal protagonista de la novela de Boca en este mercado de pases. A tan solo 5 meses de quedar oficialmente en libertad de acción, está cada vez más cerca de convertirse en refuerzo de Napoli. En ese sentido, en las últimas horas se presentó una oferta formal para concretar definitivamente los rumores que circularon durante estas semanas.

Cabe recordar que su vínculo termina el 31 de diciembre y que ya está en condiciones de negociar con cualquier equipo y hasta de firmar un pre-contrato. Debido a ese contexto, hace tiempo que el Xeneize le ofreció renovar pero la voluntad del futbolista es emigrar a Europa. Por ese motivo, no respondió la propuesta y se trabaja para sellar la operación.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Napoli le presentó una oferta formal a Boca por Zeballos. Con la clara intención de llevárselo en esta ventana de transferencias, el representante está en Italia ultimando detalles para que la negociación llegue a buen puerto y todas las partes estén satisfechas con el desenlace. Algunos medios indican que el monto podría alcanzar los 10 millones de dólares.

Un dato importante a tener en cuenta es que todavía no puede cerrarse. Esto no está ligado al conjunto de la ribera, ya que se debe a que primero Napoli debe liberar algunos contratos para poder cumplir con los requisitos impuestos y así estar dentro de las normas del Fair Play Financiero. Una vez que se den salidas en el plantel, el elenco italiano aceleraría definitivamente.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

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Vale resaltar que Zeballos quiere dejarle dinero a Boca por su salida y eso no sería un ítem negociable. En forma de agradecimiento por su formación, el tiempo que vivió en la pensión, su debut profesional, es hincha fanático y además mantiene una buena relación con Juan Román Riquelme, por cada uno de estos motivos, se negó a irse libre del club de sus amores.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.