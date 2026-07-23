El director deportivo de Napoli dijo lo que Riquelme calló sobre Zeballos: “Lo haremos”

Giovanni Manna le confirmó a la prensa italiana que el club se mantiene a la expectativa del fichaje del argentino.

Después que Juan Román Riquelme no confirmara si finalmente iba a darse la salida de Exequiel Zeballos rumbo al Napoli, destacando que continúa entrenándose en Boca y que tiene contrato hasta diciembre, aunque quedó desafectado por Rodolfo Arruabarrena de la convocatoria para enfrentar a O’Higgins por Copa Sudamericana, fue Giovanni Manna, director deportivo del equipo italiano, quien se encargó de dar detalles sobre el estado actual de las negociaciones.

“Es un jugador que me gusta. Ha tenido un parón importante en su carrera a causa de las lesiones, pero es un jugador fuerte al igual que otros con los que hemos estado negociando en los últimos seis u ocho meses. Hubo un principio de acuerdo, pero la dinámica del mercado cambia y puede afectarte”, dijo al ser consultado sobre el delantero del Xeneize en conferencia de prensa.

Y agregó: “Estamos interesados, eso es real. Si se dan las condiciones adecuadas, haremos el fichaje. Si no, esperaremos. Está dando mucho que hablar porque viene de Boca y su contrato está a punto de expirar. Estamos en un aprieto, como pueden ver”.

Manna también se refirió a la situación de Napoli en el mercado, por tener que mantenerse dentro de las normas del Fair Play Financiero impuesto por UEFA. “Estamos llamados a volver a un equilibrio financiero que superamos ligeramente el año pasado porque invertimos mucho en las dos últimas temporadas. La temporada anterior, la primera de Conte, fue sin Champions League y, por lo tanto, con menores ingresos, los costes laborales aumentaron. Tenemos que tomar decisiones, las estamos tomando, y no es fácil porque el mercado en Italia está estancado”, explicó.

Napoli se mantiene a la espera de una resolución por Zeballos.

¿Hubo oferta de Napoli por Zeballos?

A falta de menos de seis meses para la finalización del vínculo entre Zeballos y Boca, Napoli hizo llegar una oferta de 8 millones de euros para hacerse con el cien por ciento de su ficha, sentando así las condiciones para que el jugador pueda cumplir con su deseo de marcharse, pero dejando dinero al club que lo formó.

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Los números de Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.

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