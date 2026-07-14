A 6 meses de quedar libre, la multimillonaria oferta que Napoli le hizo a Boca por el Changuito Zeballos

El cuadro italiano se comunicó formalmente con Boca para quedarse con la ficha del delantero que fue marginado por Arruabarrena.

Empieza a definirse el futuro de Exequiel Zeballos. El delantero no tiene lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena y está a punto de marcharse de Boca: en las últimas horas, Napoli realizó una oferta para quedárselo y por una suma muy elevada.

Después de que los italianos llegaran a un acuerdo con el nacido en Santiago del Estero, se comunicaron con Juan Román Riquelme y compañía para hacerles llegar el ofrecimiento formal y así llevárselo del Xeneize: según le confiaron a BOLAVIP, la propuesta es por 8.000.000 de euros por la totalidad de la ficha. Sí, justo a menos de 6 meses de quedar con el pase en su poder.

La idea que tienen en el club de La Ribera, como así también en el entorno del extremo, es que la operación se cierre de aquí al cierre de la semana. Incluso, con su representante en Europa, están tratando de confirmar la fecha en la que viajará hacia el sur de Italia para realizarse la revisión médica.

En el conjunto presidido por Aurelio De Laurentiis se encuentran negociando por la reducción de salarios y también algunas salidas del plantel para poder cumplir con los requisitos impuestos y así estar dentro de las normas del Fair Play Financiero.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

A pesar de que la prioridad xeneize era poder venderlo en 10.000.000 de dólares, como no lograban ponerse de acuerdo en la renovación del contrato, la postura del Changuito Zeballos fue la de dejarle dinero a la institución que lo formó. En forma de agradecimiento por su formación, el tiempo que vivió en la pensión, su debut profesional, es hincha fanático y además mantiene una buena relación con Riquelme, por cada uno de estos motivos, se negó a irse libre del club de sus amores.

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Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.

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