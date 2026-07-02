Con autocrítica y emoción, Cavani se despidió de Boca: “Lejos de dejar huella”

Tras un semestre lleno de lesiones, el uruguayo rescindió su contrato con el Xeneize y todavía no definió qué hará de su futuro.

Los últimos meses fueron un verdadero calvario para Edinson Cavani. El uruguayo padeció molestias físicas casi de manera permanente y casi nunca se pudo entrenar a la par de sus compañeros. La imposibilidad de competir por un puesto, sumado a los escasos minutos que sumó hicieron que su vínculo contractual con Boca sea rescindido.

Si bien Juan Román Riquelme siempre lo respaldó, ambas partes entendieron que era momento de poner punto final al contrato. Para el propio Edinson Cavani es difícil saber cómo se encontrará físicamente de acá al futuro y pasar otro semestre casi sin poder entrenar no era una opción.

Cavani se despidió de los hinchas de Boca

El atacante uruguayo compartió un video en sus redes sociales en el que dijo: “Hola Bosteros, bueno ahora sí llegó el momento de poder decirles yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquí en 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá.

Después cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% cada partido. El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando. Después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso tiempo.

En medio de esos momentos con ese deseo a flor de piel, cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue. Incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros.

Edinson Cavani. (Foto: Getty).

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Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo. Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa. Y el camino fue hermoso.

Hoy ese famoso Mundo Boca tiene 6 hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya suerte. Y bueno, no puedo dejar de agradecerles a toda la gente que hizo posible de que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. A toda la doce y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha.

Y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio, la gente de utilería, toda la gente de la cocina y todos aquellos que hacían parte de que nosotros pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo. Así que les agradezco a todo el mundo, a todo el Mundo Boca. Y bueno, un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos de donde me toque siempre. Un beso muy grande.

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