Edinson Cavani rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca

Se terminó la era de Edinson Cavani en Boca. Tras tres temporadas en el club, en las que las lesiones le jugaron una mala pasada, el uruguayo firmó la rescisión anticipada de su contrato y de esta manera oficialmente dejó de pertenecer a la institución.

Luego de un año en el que tan solo pudo jugar dos partidos a causa de un problema en la espalda, el delantero uruguayo había decidido operarse para regresar en este semestre, pero el entrenador Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no iba a entrar en sus planes.

Ante esta situación, tanto la dirigencia del Xeneize como el ex PSG tomaron la determinación de que lo mejor era separar sus caminos, por lo que acordaron la rescisión de contrato, que según pudo saber Bolavip, se firmó en la tarde de este miércoles.

De esta manera, tras tres años en el club al que llegó a mediados de 2023, Cavani se convirtió en jugador libre y deberá determinar cómo seguir su carrera de cara a la segunda parte del año, debido a que su intención es la de continuar jugando un tiempo más.

A lo largo de su paso por el club, el delantero no logró mostrar su mejor versión. Si bien tuvo un gran semestre a principios de 2024, el nivel no fue el esperado ya que sufrió distintas lesiones que lo marginaron de las canchas por un importante tiempo.

En total fueron 13 las lesiones que sufrió en estos tres años. A causa de las mismas se perdió 50 partidos, entre ellos los de la Copa Libertadores de este año y el Superclásico ante River. Esto inclinó la balanza para que Arruabarrena no lo tenga en cuenta.

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Con la salida de Cavani ya son tres las bajas confirmadas para Boca en este mercado de pases. Previo a esto Ander Herrera también rescindió su contrato, mientras que Agustín Martegani fue cedido a préstamo al DIM de Colombia por 18 meses.

Un posible destino para el uruguayo es Danubio, club que lo vio nacer. En reiteradas ocasiones desde la institución le manifestaron su deseo de repatriarlo, por lo que ahora son altas las chances de que regrese tras 19 años en el exterior.

Los números de Edinson Cavani en Boca

En sus tres temporadas como jugador de Boca, Cavani disputó un total de 81 partidos, en los que convirtió 28 goles y aportó 3 asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5878 minutos en cancha.

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