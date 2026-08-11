Stefano Di Carlo apuntó contra los fallos arbitrales que perjudicaron a River: “Es evidente”

Stefano Di Carlo rompió el silencio. En una extensa conferencia de prensa, el presidente de River habló con los medios de prensa, en donde tocó distintos temas de actualidad del equipo, como el fuerte mercado de pases, los jugadores borrados y la continuidad del entrenador Eduardo Coudet.

Además de esto, se refirió a los arbitrajes que viene atravesando el equipo, y allí afirmó que desde el inicio del semestre fueron perjudicados por distintas decisiones. En el último caso, por la decisión de Andrés Gariano de no cobrar penal tras una falta a Ángel Correa en la derrota frente a Tigre.

“Primero a River lo han perjudicado en los últimos partidos, esa situación es evidente y no se puede tapar el sol con la mano. No podemos decir las cosas como son, todos los hinchas lo vemos en los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color, no solo hacia River. No voy a especular, todos vemos lo mismo y la verdad es que estamos esperando que encuentren un límite de vergüenza”, inició Di Carlo con su crítica.

“Eso es general, no solo con River. Tenemos que saber que somos nosotros contra todos y nos tenemos que poner de pie. Primero tenemos que arreglar el fútbol de River. Ahora, eso no invalida que todo lo que está pasando es increíble ya. Es contra River y contra muchos otros, es un manoseo general y data de más de 10 años. Todos sabemos que se inventó la frase de la guardia alta y no es casualidad”, agregó.

Y cerró con un mensaje: “Le pido al hincha de River que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner. Recojamos lo que dijo Otamendi, somos nosotros contra todos y tenemos que entender que todo esto existía antes. Hay una cuestión tradicional de llorar o no llorar, pero River tiene que jugar al fútbol y ganar. Belgrano fue un justo campeón, uno no puede ignorar el mérito de los rivales y nos ha pasado con los equipos que hemos perdido, el mérito del otro está. Por supuesto las cuestiones arbitrarias inciden”.

Datos claves

Stefano Di Carlo criticó públicamente a los arbitrajes tras la derrota sufrida ante Tigre .

criticó públicamente a los arbitrajes tras la derrota sufrida ante . Stefano Di Carlo respaldó las declaraciones de Nicolás Otamendi sobre el arbitraje argentino.

respaldó las declaraciones de sobre el arbitraje argentino. River Plate reclamó un penal no cobrado a Ángel Correa por Andrés Gariano.