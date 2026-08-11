Un dirigente de un club argentino reveló que intentaron fichar a James Rodríguez

El Secretario Técnico del club contó en una entrevista que hubo un sondeo para contratar al colombiano en el pasado mercado de pases.

A lo largo de los últimos años, luego de su paso por el fútbol europeo, James Rodríguez volvió a estar en el radar de los equipos argentinos, que en más de una oportunidad intentaron sondear su situación con el objetivo de ficharlo para romper el mercado de pases.

Uno de los clubes que sorprendió al preguntar condiciones por el talentoso volante ofensivo colombiano fue Huracán. El encargado de revelar esta noticia fue su Secretario Técnico, Daniel Vega, en una entrevista con el programa La Noche de TyC Sports.

“Hemos llamado hasta a James Rodríguez. Hemos intentado cosas. Se quedó en la MLS, hablé con él, con su agente legal y su agente financiero”, comentó Vega en referencia al mercado de pases del pasado verano, en el que intentó fichar al volante colombiano.

Siguiendo con sus declaraciones, reveló que ni siquiera pudieron hacerle un ofrecimiento económico al conocer sus pretensiones. “Ni llegamos a lo económico. No estaba dentro de los parámetros que habían marcado los dirigentes, entonces lo cortamos”, contó.

Luego de esta negociación fallida, el Globo de Parque Patricios cumplió con el objetivo de traer un volante ofensivo. Finalmente, quien llegó fue Oscar Romero, el mediocampista paraguayo que quedó en libertad de acción luego de su paso por Internacional de Porto Alegre.

🎈🇨🇴 Daniel Vega, secretario deportivo de Huracán, pasó por La Noche de TyC Sports y contó cuándo negociaron por James Rodríguez para intentar traerlo al Globo. pic.twitter.com/49Rvr5LT04 — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2026

Publicidad

El presente de James Rodríguez

Tras disputar el Mundial con la Selección Colombia, el volante quedó en libertad de acción ya que se marchó del Minnesota de la MLS. De esta manera se encuentra a la espera de nuevas ofertas para continuar su carrera de cara a la segunda parte del año futbolístico.

Por el momento solamente recibió sondeos pero nada concreto para seguir su extensa trayectoria. En este sentido, estaría en planes del Besiktas de Turquía y del Atlético Nacional de Colombia, por lo que podría volver al fútbol de su país tras más de 18 años.

Datos claves

Huracán intentó fichar a James Rodríguez en el pasado mercado de verano.

intentó fichar a en el pasado mercado de verano. Daniel Vega confirmó que no avanzaron en la negociación por motivos económicos.

confirmó que no avanzaron en la negociación por motivos económicos. Oscar Romero se convirtió en refuerzo tras la fallida llegada del volante colombiano.