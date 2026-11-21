¡Boca es campeón de la Copa Sudamericana 2026! En el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el Xeneize rompió el maleficio al quedarse con el certamen internacional ante Atlético Mineiro y consiguió quedarse con una copa continental luego de 18 años.
Los goles de Ascacibar y Merentiel le dieron al equipo de Arruabarrena una nueva copa en sus vitrinas y ahora quedaron en soledad como el máximo ganador del continente, con 19 títulos internacionales
En una semana, con la final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata o Palmeiras sumarán una nueva copa en este selecto listado que tiene 42 equipos que saben lo que es ganar un título internacional dentro de las delegaciones de Conmebol.
Por lo pronto, Boca sumó una nueva conquista internacional y tendrá la posibilidad de conseguir una más en los próximos meses, ya que clasificó a la Recopa Sudamericana y enfrentará al ganador de la Copa Libertadores, que se conocerá el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
Así quedó la tabla de títulos internacionales en Sudamérica
|Clubes
|Títulos
|Competiciones ganadas
|Boca Juniors
|19
|Copa Libertadores de América (6) 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007
Copa Intercontinental (3) 1977, 2000, 2003
Copa Sudamericana (3) 2004, 2005, 2026
Recopa Sudamericana (4) 1990, 2005, 2006, 2008
Supercopa Sudamericana (1) 1989
Copa Master de Supercopa (1) 1992
Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1993
|Independiente
|18
|Copa Libertadores de América (7) 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984
Copa Intercontinental (2) 1973, 1984
Copa Sudamericana (2) 2010, 2017
Recopa Sudamericana (1) 1995
Supercopa Sudamericana (2) 1994, 1995
Copa Interamericana (3) 1973, 1974, 1976
Copa J.League-Sudamericana (1) 2018
|River Plate
|12
|Copa Libertadores de América (4) 1986, 1996, 2015, 2018
Copa Intercontinental (1) 1986
Copa Sudamericana (1) 2014
Recopa Sudamericana (3) 2015, 2016, 2019
Supercopa Sudamericana (1) 1997
Copa Interamericana (1) 1987
Copa J.League-Sudamericana (1) 2015
|São Paulo
|12
|Copa Libertadores de América (3) 1992, 1993, 2005
Copa Mundial de Clubes (1) 2005
Copa Intercontinental (2) 1992, 1993
Copa Sudamericana (1) 2012
Recopa Sudamericana (2) 1993, 1994
Supercopa Sudamericana (1) 1993
Copa Conmebol (1) 1994
Copa Master de Conmebol (1) 1996
|Flamengo
|10
|Copa Libertadores de América (4) 1981, 2019, 2022, 2025
Copa Intercontinental (1) 1981
Recopa Sudamericana (1) 2020
Copa Mercosur (1) 1999
Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1996
Derbi de las Américas de la FIFA (1) 2025
Copa Challenger de la FIFA (1) 2025
|Peñarol
|9
|Copa Libertadores de América (5) 1960, 1961, 1966, 1982, 1987
Copa Intercontinental (3) 1961, 1966, 1982
Supercopa de Campeones Intercontinentales (1) 1969
|Nacional
|9
|Copa Libertadores de América (3) 1971, 1980, 1988
Copa Intercontinental (3) 1971, 1980, 1988
Recopa Sudamericana (1) 1989
Copa Interamericana (2) 1972, 1989
|Olimpia
|8
|Copa Libertadores de América (3) 1979, 1990, 2002
Copa Intercontinental (1) 1979
Recopa Sudamericana (2) 1991, 2003
Supercopa Sudamericana (1) 1990
Copa Interamericana (1) 1980
|Santos
|8
|Copa Libertadores de América (3) 1962, 1963, 2011
Copa Intercontinental (2) 1962, 1963
Recopa Sudamericana (1) 2012
Copa Conmebol (1) 1998
Supercopa de Campeones Intercontinentales (1) 1968
|Internacional
|7
|Copa Libertadores de América (2) 2006, 2010
Copa Mundial de Clubes (1) 2006
Copa Sudamericana (1) 2008
Recopa Sudamericana (2) 2007, 2011
Copa J.League-Sudamericana (1) 2009
|Atlético Nacional
|7
|Copa Libertadores de América (2) 1989, 2016
Recopa Sudamericana (1) 2017
Copa Merconorte (2) 1998, 2000
Copa Interamericana (2) 1990, 1997
|Cruzeiro
|7
|Copa Libertadores de América (2) 1976, 1997
Recopa Sudamericana (1) 1998
Supercopa Sudamericana (2) 1991, 1992
Copa Master de Supercopa (1) 1995
Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1995
|Estudiantes de La Plata
|6
|Copa Libertadores de América (4) 1968, 1969, 1970, 2009
Copa Intercontinental (1) 1968
Copa Interamericana (1) 1969
|Grêmio
|6
|Copa Libertadores de América (3) 1983, 1995, 2017
Copa Intercontinental (1) 1983
Recopa Sudamericana (2) 1996, 2018
|Palmeiras
|5
|Copa Libertadores de América (3) 1999, 2020, 2021
Recopa Sudamericana (1) 2022
Copa Mercosur (1) 1998
|Liga de Quito
|5
|Copa Libertadores de América (1) 2008
Copa Sudamericana (2) 2009, 2023
Recopa Sudamericana (2) 2009, 2010
|Racing Club
|5
|Copa Libertadores de América (1) 1967
Copa Intercontinental (1) 1967
Supercopa Sudamericana (1) 1988
Copa Sudamericana (1) 2024
Recopa Sudamericana (1) 2025
|Vélez Sarsfield
|5
|Copa Libertadores de América (1) 1994
Copa Intercontinental (1) 1994
Recopa Sudamericana (1) 1997
Supercopa Sudamericana (1) 1996
Copa Interamericana (1) 1996
|Lanús
|4
|Copa Sudamericana (2) 2013, 2025
Recopa Sudamericana (1) 2026
Copa Conmebol (1) 1996
|Corinthians
|4
|Copa Libertadores de América (1) 2012
Copa Mundial de Clubes (2) 2000, 2012
Recopa Sudamericana (1) 2013
|Atlético Mineiro
|4
|Copa Libertadores de América (1) 2013
Recopa Sudamericana (1) 2014
Copa Conmebol (2) 1992, 1997
|Vasco da Gama
|3
|Campeonato Sudamericano de Campeones (1) 1948
Copa Libertadores de América (1) 1998
Copa Mercosur (1) 2000
|Colo-Colo
|3
|Copa Libertadores de América (1) 1991
Recopa Sudamericana (1) 1992
Copa Interamericana (1) 1992
|San Lorenzo
|3
|Copa Libertadores de América (1) 2014
Copa Sudamericana (1) 2002
Copa Mercosur (1) 2001
|Athletico Paranaense
|3
|Copa Sudamericana (2) 2018, 2021
Copa J.League-Sudamericana (1) 2019
|Independiente del Valle
|3
|Copa Sudamericana (2) 2019, 2022
Recopa Sudamericana (1) 2023
|Argentinos Juniors
|2
|Copa Libertadores de América (1) 1985
Copa Interamericana (1) 1986
|Cienciano
|2
|Copa Sudamericana (1) 2003
Recopa Sudamericana (1) 2004
|Arsenal
|2
|Copa Sudamericana (1) 2007
Copa J.League-Sudamericana (1) 2008
|Independiente Santa Fe
|2
|Copa Sudamericana (1) 2015
Copa J.League-Sudamericana (1) 2016
|Defensa y Justicia
|2
|Copa Sudamericana (1) 2020
Recopa Sudamericana (1) 2021
|Fluminense
|2
|Copa Libertadores de América (1) 2023
Recopa Sudamericana (1) 2024
|Botafogo
|2
|Copa Conmebol (1) 1993
Copa Libertadores de América (1) 2024
|Mariscal Santa Cruz
|1
|Copa Ganadores de Copa (1) 1970
|Universidad Católica
|1
|Copa Interamericana (1) 1994
|Rosario Central
|1
|Copa Conmebol (1) 1995
|Talleres
|1
|Copa Conmebol (1) 1999
|América de Cali
|1
|Copa Merconorte (1) 1999
|Millonarios
|1
|Copa Merconorte (1) 2001
|Once Caldas
|1
|Copa Libertadores de América (1) 2004
|Universidad de Chile
|1
|Copa Sudamericana (1) 2011
|Chapecoense
|1
|Copa Sudamericana (1) 2016