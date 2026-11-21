¡El Xeneize es campeón de la Copa Sudameriana! La tabla histórica de títulos entre equipos Conmebol se modificó tras esta conquista en Barranquilla.

¡Boca es campeón de la Copa Sudamericana 2026! En el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el Xeneize rompió el maleficio al quedarse con el certamen internacional ante Atlético Mineiro y consiguió quedarse con una copa continental luego de 18 años.

Los goles de Ascacibar y Merentiel le dieron al equipo de Arruabarrena una nueva copa en sus vitrinas y ahora quedaron en soledad como el máximo ganador del continente, con 19 títulos internacionales

En una semana, con la final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata o Palmeiras sumarán una nueva copa en este selecto listado que tiene 42 equipos que saben lo que es ganar un título internacional dentro de las delegaciones de Conmebol.

Por lo pronto, Boca sumó una nueva conquista internacional y tendrá la posibilidad de conseguir una más en los próximos meses, ya que clasificó a la Recopa Sudamericana y enfrentará al ganador de la Copa Libertadores, que se conocerá el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Así quedó la tabla de títulos internacionales en Sudamérica