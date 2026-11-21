El capitán del Xeneize se emocionó tras el silbatazo final y se mostró feliz en sus primeras declaraciones.

Leandro Paredes sigue agigantando su figura como referente de Boca Juniors. El capitán del Xeneize sumó este sábado su segundo título desde que regresó tras la consagración de la Copa Sudamericana 2026 y se rindió ante los hinchas en sus primeras declaraciones luego del silbatazo final.

“Felicidad por todo lo que significa, por ganar después de mucho tiempo y por cumplir un sueño, porque siempre dije que quería volver y darle títulos para devolver el cariño que me da la gente. Tengo palabras de agradecimientos para todos, club, compañeros, dirigentes, mi mujer, mis hijos”, comenzó declarando Paredes en diálogo con ESPN.

“Desde chiquito me han inculcado eso, competir y ganar todo lo posible. Amo ganar, tengo la suerte de conseguir cosas importantes y hoy conseguimos algo después de mucho tiempo”, completó.

"DESDE EL DÍA QUE ME FUI TENÍA LA ILUSIÓN DE VOLVER Y DARLE TÍTULOS A LA GENTE"



Leandro Paredes, el Capitán de Boca.



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Minutos después, Paredes pasó por los micrófonos de DSports y agregó: “Desde el día que me fui tenía la ilusión de volver, de tratar de devolver con títulos todo el cariño que me da la gente. Tengo solo palabras de agradecimiento”.

Comenzaron los festejos de los hinchas de Boca en el Obelisco

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