Leandro Brey está en duda: la formación que planifica Claudio Úbeda para que Boca reciba a Huracán

Claudio Úbeda tendría todo definido para que el Xeneize reciba al Globo bajo el marco de los octavos de final del Apertura.

Boca se prepara para recibir a Huracán, donde protagonizarán uno de los cruces más vibrantes de los Playoffs del Torneo Apertura. Después de lo que fue la caída en Guayaquil frente a Barcelona SC, por la Copa Libertadores, el elenco dirigido por Claudio Úbeda quiere recuperarse e ilusionar a sus hinchas.

Tras la última práctica que se llevó a cabo este viernes 8 de mayo, donde el Sifón realizó un ensayo futbolístico para definir la formación que colocará desde el inicio ante los de Parque Patricios, quedó una sola duda y la misma se definirá a último momento. Por lo tanto, hasta minutos previos al pitazo del árbitro Pablo Echavarría, no se conocerá la decisión final del cuerpo técnico.

A pesar de que Leandro Brey no atajó durante el entrenamiento y el que lo hizo fue Javier García, el nacido en Lomas de Zamora no tuvo dolor alguno en la zona afectada y que lo obligó a abandonar el campo de juego en Ecuador, el último martes. De hecho, durante la jornada de hoy lo exigieron con los movimientos que habitualmente realizan los arqueros en la previa de un partido. Y respondió bien.

Leandro Brey, arquero de Boca.

De todas maneras, aguardarán al sábado para confirmar si será Brey o García el arquero titular. Respecto al resto de la formación, sería muy similar a la que viene jugando en la gran mayoría de los encuentros: la defensa se mantendría con las presencias de Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, mientras que en el mediocampo jugarían Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Aranda.

En torno a lo que fue el último encuentro, el que saldría sería Milton Giménez para que Adam Bareiro retorne a la titularidad luego de lo que fue su expulsión contra Cruzeiro y que lo privó de jugar ante los ecuatorianos, por lo que el ex San Lorenzo acompañaría a Miguel Merentiel en el ataque.

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La posible formación de Boca vs. Huracán

Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica, Boca podría formar con Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de mayo a partir de las 19:00 en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Todo se podrá ver a través de la pantalla de TNT Sports Premium.

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