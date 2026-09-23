El reconocimiento que recibió Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Lorenzo

En el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura, con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, Boca le ganó 2 a 0 a San Lorenzo, por lo que de esta manera no solo quedó quinto en su zona, sino que se acomodó en puestos de Libertadores por la tabla anual.

Debido al buen rendimiento que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos del partido, en los que pudo llegar a golear pero no lo hizo por la falta de eficacia, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, recibió un reconocimiento por parte de la Liga Profesional.

Es que, en su cuenta oficial de X (ex Twitter), la LPF mencionó a Arruabarrena como el mejor entrenador de la fecha por la victoria de su equipo. “El Mejor DT de la Fecha 10, Rodolfo Arruabarrena, de Boca Juniors. El Xeneize le ganó 2-0 a San Lorenzo y estiró su invicto a 9 partidos sin perder en el Torneo Mercado Libre 2026”, dice el posteo.

El #MejorDT de la #Fecha10 llega con @ML_Argentina ➡️ Rodolfo Arruabarrena, de @BocaJrsOficial 🫡



El Xeneize le ganó 2-0 a San Lorenzo y estiró su invicto a 9 partidos sin perder en el #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 pic.twitter.com/yICxiL3tvW — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 22, 2026

Esta es la primera vez que el ‘Vasco’ es elegido mejor DT de la fecha desde su regreso al Xeneize. A lo largo de este Torneo Clausura, fueron 10 los entrenadores que mencionó la LPF, y entre ellos también aparecen Diego Martínez, Nicolás Diez, Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari.

Los números de Rodolfo Arruabarrena desde su vuelta a Boca

Desde su regreso al elenco de la Ribera para el segundo semestre del año, el Vasco lleva dirigidos un total de 18 partidos, con un saldo de 11 victorias, seis empates y tan solo una derrota. Además, sigue con vida en las tres competencias: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

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