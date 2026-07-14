Tras la llegada de Álvaro Montero, Boca definió el futuro de Leandro Brey

Reemplazó a Agustín Marchesín tras su lesión y el Vasco Arruabarrena ya mantuvo una charla con el arquero que llegó desde Los Andes.

El acuerdo entre Boca y Vélez por Álvaro Montero es una realidad, lo cual hace que el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena cuente con cuatro arqueros: además del colombiano, se encuentran Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla.

Para disputar la triple competencia que posee el Xeneize en el segundo semestre, donde forman parte de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y también el Torneo Clausura, solamente habrá tres goleros a disposición. Pero la gran duda es lo que ocurrirá con el futuro del ex Los Andes.

Según pudo confirmar BOLAVIP, la decisión que tomó Arruabarrena es que sea suplente hasta fin de año y que el titular sea el colombiano que será presentado en las próximas horas. Pero la medida dirigencial con respecto a la continuidad del jugador de 23 años no está definida.

Todavía no se descarta que con la recuperación de Marchesín, Brey pierda terreno y a fin de año se busque su salida a préstamo, ya que tiene contrato vigente con la institución situada en el barrio porteño de La Boca.

Leandro Brey, arquero de Boca. (Marcos Brindicci/Getty Images)

El contrato de Leandro Brey

A principio de año, Leandro Brey tuvo una mejora sustancial dentro de su contrato, el cual finaliza el 31 de diciembre de 2029.

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Los números de Leandro Brey en Boca

Desde que llegó a Boca y debutó como profesional, Leandro Brey disputó un total de 41 partidos, donde le marcaron 26 goles y mantuvo la valla invicta en 18 ocasiones.

DATOS CLAVES