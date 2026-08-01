Colidio, cerca de dejar River: lo buscan desde Brasil

El atacante podría marcharse en este mismo mercado de pases al Brasileirao, inclusive podría ser rival del Millonario en la Copa Sudamericana.

El mercado de pases sigue más activo que nunca, pese que en Argentina esté por comenzar la tercera fecha del Torneo Clausura. River es uno de los principales protagonistas, tanto en lo que respecta a llegadas, pero también a salidas. De hecho, por estas horas podría producirse una más que importante. Vasco da Gama posó los ojos en Facundo Colidio y podría llevárselo ahora.

El elenco brasileño ya inició gestiones e intentará comprarlo por una suma cercana a los 5 millones de dólares, aunque desde Núñez la encuentran bastante baja, por lo que todavía no hay nada definido, pero la salida del atacante está cerca, siempre y cuando se ajusten los números.

Facundo Colidio llegó a River a mediados de 2023 y nunca se ganó a los hinchas. Tuvo oportunidades tanto con Demichelis, Gallardo y Coudet, pero jamás pudo mostrar el nivel que hizo que en su momento lo compre Inter de Milán, inclusive tampoco logró acercarse a la versión que tuvo en Tigre.

El hincha perdió la paciencia con él y si bien en el tramo final del Apertura logró cambiar algunos silbidos por aplausos, la realidad es que nunca pudo meterse a los hinchas en el bolsillo. Desde su arribo al Millonario lleva jugados 135 partidos en los que convirtió 32 tantos, brindó 14 asistencias y obtuvo dos títulos.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

¿Rival en la Sudamericana?

Si se concreta el arribo de Facundo Colidio a Vasco da Gama, en unas pocas semanas podría enfrentar a River por la Copa Sudamericana, más precisamente en la instancia de cuartos de final. Para que eso suceda, el Millonario tendrá que superar a Santa Fe y los brasileños hacer lo propio con Olimpia en octavos de final.

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