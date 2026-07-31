Para reducir el desgaste por la seguidilla de viajes, el cuerpo técnico modificó la logística habitual de la delegación pensando en el compromiso ante la Lepra por el torneo local.

La clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana ya quedó atrás. Sin margen para relajarse por un calendario que no da respiro, Boca cambió rápidamente el foco y puso la mira en su próximo compromiso por el Torneo Clausura. Para reducir el desgaste físico, el cuerpo técnico tomó la decisión de no regresar a Buenos Aires y viajar directamente desde Rancagua hacia Rosario, donde el domingo visitará a Newell’s desde las 17.

El cambio de planificación busca evitar un traslado innecesario y ahorrar horas de viaje en una semana cargada de kilómetros. De esta manera, el plantel permanecerá concentrado en la ciudad santafesina hasta el encuentro frente a la Lepra, con la misma nómina de futbolistas que viajó a Chile para enfrentar a O’Higgins.

La agenda comenzó este viernes por la mañana con un entrenamiento en Rancagua que no pudo llevarse a cabo de la mejor manera debido a intensas lluvias. Los futbolistas que fueron titulares en la clasificación por penales realizaron trabajos regenerativos en uno de los salones del hotel, mientras que quienes sumaron pocos minutos o no ingresaron se trasladaron al Gran Arena Monticello, un recinto cubierto ubicado a pocos metros de la concentración, para completar una práctica diferenciada.

Boca descansará en Rancagua para viajar directo a Rosario.

La buena noticia para Arruabarrena es que la serie copera no dejó futbolistas lesionados ni con molestias físicas de consideración, una situación que le permitirá evaluar variantes pensando en el duelo ante Newell’s. El entrenador analiza introducir algunas modificaciones para refrescar el equipo, aunque, en principio, no tiene previsto realizar una rotación masiva.

La decisión responde también al contexto que atraviesa Boca en el campeonato local. Después de la dura derrota sufrida ante Deportivo Riestra en el debut, el cuerpo técnico entiende que el equipo necesita recuperar rápidamente terreno y mejorar la imagen mostrada en el inicio del Clausura. Por eso, la idea es presentar una formación competitiva en Rosario.

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Una vez instalado en la ciudad santafesina, el plantel realizará allí su última práctica antes del encuentro frente a Newell’s. Si las condiciones climáticas lo permiten, Boca completará el sábado el único entrenamiento previo al compromiso y luego quedará concentrado a la espera del partido.