Una IA simuló 10.000 veces el cuadro de la Copa Sudamericana: el favorito a coronarse campeón entre Boca y River

BOLAVIP le pidió a Gemini, inteligencia articifial de Google, que encuentre al gran candidato a ganar el certamen luego de la definición de los 8avos de final.

Este viernes quedaron definidos los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 luego del desarrollo de los ocho partidos de playoffs previos. Conmebol sorteó los horarios y días de los compromisos y solo resta que comience la nueva instancia, donde solamente quedarán los mejores equipos del certamen en competencia rumbo al título.

Con Boca, River y Tigre como los únicos representantes argentinos, la Sudamericana tiene 16 clubes que siguen en carrera de distintos países de la región: de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, además de los ya mencionados de Argentina. Sí, salvo Chile y Venezuela, todas las naciones de Conmebol tienen representación.

En este contexto, desde BOLAVIP recurrimos a la inteligencia artificial para que dé con el gran favorito a ganar el certamen.

Para ello, Gemini realizó una simulación de 10.000 repeticiones al cuadro de octavos de final y llegó a un veredicto: River es el máximo candidato a ser campeón, además de decretar que habrá Superclásico ante Boca en las semifinales. La gran final sería ante Atlético Mineiro en la mayoría de los casos simulados.

A continuación, el análisis de la IA sobre las 10.000 simulaciones de la Copa Sudamericana 2026

Qué dice la IA sobre el cuadro de la Copa Sudamericana 2026

“Tras correr un modelo matemático con 10.000 simulaciones de la fase final de la Copa Sudamericana 2026, utilizando un sistema de estimación de fuerza relativo (tipo Elo) que contempla plantel, actualidad e historia, los números arrojan conclusiones contundentes.

El fútbol argentino y el brasileño dominan ampliamente la proyección, pero hay un claro favorito que se impone por sobre el resto”.

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Probabilidades de ser campeón (Top 5)

“De los 10.000 torneos simulados, estos son los equipos que levantaron la copa con mayor frecuencia:

River Plate (AR): 22.46% Boca Juniors (AR): 17.40% Botafogo (BR): 16.30% Atlético Mineiro (BR): 14.37% São Paulo (BR): 9.94%

El resto de los equipos (Santos, Bragantino, Olimpia, Vasco, Tigre, etc.) promedian por debajo del 7% de probabilidad de título”.

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Pese al mal momento actual, la IA da a River como candidata a ganar la Sudamericana

Además, la IA dejó un cuadro modal, que tuvo tres conclusiones:

El Superclásico Continental: el modelo marca que el escenario más probable de todo el cuadro izquierdo es un choque entre Boca y River en Semifinales . River avanzó el 55.7% de las veces en este cruce hipotético.

el modelo marca que el escenario más probable de todo el cuadro izquierdo es un choque entre . River avanzó el 55.7% de las veces en este cruce hipotético. La hegemonía del lado derecho: el lado derecho del cuadro es una “carnicería” brasileña. Atlético Mineiro y Botafogo son claros favoritos para llegar a la semi, donde el Galo se impone por un ajustadísimo margen (51.4%).

el lado derecho del cuadro es una “carnicería” brasileña. Atlético Mineiro y Botafogo son claros favoritos para llegar a la semi, donde el Galo se impone por un ajustadísimo margen (51.4%). La Final: la matemática proyecta una gran final entre River Plate y Atlético Mineiro. En este duelo particular, el equipo argentino llega como favorito, llevándose el trofeo en el 57.1% de los cruces finales simulados.

El cuadro de la Copa Sudamericana tras 10.000 simulaciones

Cuadro Modal (10.000 Simulaciones)

Copa Sudamericana 2026 – El escenario estadísticamente más probable

Octavos 🇦🇷 Boca Jrs ✓ 🇵🇾 Recoleta 🇧🇴 Bolívar 🇧🇷 São Paulo ✓ 🇨🇴 Santa Fe 🇦🇷 River Plate ✓ 🇧🇷 Vasco 🇵🇾 Olimpia ✓ 🇧🇷 Atl. Mineiro ✓ 🇧🇷 Bragantino 🇪🇨 Macará 🇧🇷 Santos ✓ 🇺🇾 MC Torque 🇦🇷 Tigre ✓ 🇧🇷 Botafogo ✓ 🇵🇪 Cienciano Cuartos 🇦🇷 Boca Jrs ✓ 🇧🇷 São Paulo 🇦🇷 River Plate ✓ 🇵🇾 Olimpia 🇧🇷 Atl. Mineiro ✓ 🇧🇷 Santos 🇦🇷 Tigre 🇧🇷 Botafogo ✓ Semifinales 🇦🇷 Boca Jrs 🇦🇷 River Plate ✓ 🇧🇷 Atl. Mineiro ✓ 🇧🇷 Botafogo Final 🇦🇷 River Plate ✓ 🇧🇷 Atl. Mineiro Campeón 🏆

River Plate

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, en limpio

Lado izquierdo del cuadro

Boca Juniors – Recoleta

Bolívar – Sao Paulo

River Plate – Independiente Santa Fe

Vasco da Gama – Olimpia

Lado derecho del cuadro