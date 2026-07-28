Con una duda: la formación que probó Arruabarrena para la visita de Boca a O’Higgins

El Vasco perfila la vuelta de los titulares, pero fortalecerá la mitad de la cancha con Ascacibar.

Boca dio vuelta la página luego de la derrota ante Deportivo Riestra y ya piensa en O’Higgins. Rodolfo Arruabarrena volverá a poner lo mejor que tiene a disposición, luego de haberle dado descanso a muchos de los titulares durante el último fin de semana.

Montero se mantendrá bajo los tres palos, más allá de las críticas recibidas luego de la goleada en el Guillermo Laza. En la defensa, volverá la dupla de centrales conformada por Nicolás Figal y Marco Pellegrino. La única duda está en el lateral derecho: Dylan Gorosito y el recientemente recuperado Leandro Lozano.

La otra novedad será el ingreso de Santiago Ascacibar al 11 titular, que sustituirá a Leonel Flores respecto a los que enfrentaron a los chilenos en La Bombonera. De esta manera, el Vasco sumará a otro integrante a la mitad de la cancha y prescindirá de uno de los delanteros.

El posible 11 de Boca ante O’Higgins

De no haber sorpresas, el Xeneize saldrá a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

¿Cuándo es la revancha entre O’Higgins y Boca?

El partido revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana que O’Higgins y Boca disputarán en el Estadio El Teniente de Rancagua está programado para este jueves 30 de julio desde las 21.30.