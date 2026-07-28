Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Boca Juniors

Con una duda: la formación que probó Arruabarrena para la visita de Boca a O’Higgins

El Vasco perfila la vuelta de los titulares, pero fortalecerá la mitad de la cancha con Ascacibar.

Con una duda: la formación que probó Arruabarrena para la visita de Boca a O’Higgins
© Getty ImagesCon una duda: la formación que probó Arruabarrena para la visita de Boca a O’Higgins

Boca dio vuelta la página luego de la derrota ante Deportivo Riestra y ya piensa en O’Higgins. Rodolfo Arruabarrena volverá a poner lo mejor que tiene a disposición, luego de haberle dado descanso a muchos de los titulares durante el último fin de semana.

Montero se mantendrá bajo los tres palos, más allá de las críticas recibidas luego de la goleada en el Guillermo Laza. En la defensa, volverá la dupla de centrales conformada por Nicolás Figal y Marco Pellegrino. La única duda está en el lateral derecho: Dylan Gorosito y el recientemente recuperado Leandro Lozano.

+ Seguinos en

La otra novedad será el ingreso de Santiago Ascacibar al 11 titular, que sustituirá a Leonel Flores respecto a los que enfrentaron a los chilenos en La Bombonera. De esta manera, el Vasco sumará a otro integrante a la mitad de la cancha y prescindirá de uno de los delanteros.

El posible 11 de Boca ante O’Higgins

De no haber sorpresas, el Xeneize saldrá a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

¿Cuándo es la revancha entre O’Higgins y Boca?

El partido revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana que O’Higgins y Boca disputarán en el Estadio El Teniente de Rancagua está programado para este jueves 30 de julio desde las 21.30.

Ver también

Boca evalúa mudar la localía de La Bombonera por el mal estado del campo de juego: las posibles opciones

Ver también

Negociaciones abiertas para que Marcelo Saracchi sea la primera venta de Boca en este mercado: su posible destino

Joaquín Alis
Joaquín Alis
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones