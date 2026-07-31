Riquelme reveló la postura de Boca en el mercado de pases tras el pedido de Arruabarrena: “Siempre intentamos”

El presidente del Xeneize confirmó que busca cumplir con las pretensiones del cuerpo técnico sobre el armado del plantel.

Boca consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras una exigida tanda de penales ante O’Higgins. En medio de ese panorama, Juan Román Riquelme rompió el silencio ante los medios y se refirió al mercado de pases que acaba de terminar para el fútbol argentino, aunque podría estirarse un tiempo más por un ítem en particular.

Cabe recordar que Rodolfo Arruabarrena confirmó que busca un ‘9’ a raíz de la lesión de Adam Bareiro, que aún no tiene fecha de regreso. Por otro lado, el Xeneize cuenta con 3 refuerzos tras las llegas de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero en esta ventana de transferencias. Sin embargo, el cuerpo técnico busca sumar más nombres a su plantel.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca.

Lo cierto es que, horas más tarde de la clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el presidente fue consultado sobre la llegada de más futbolistas. “Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren“, sentenció Riquelme con un tono contundente, que prácticamente no dio lugar a réplica por parte de los periodistas.

Pocos segundos más tarde, apeló al archivo más reciente. “Quería un lateral derecho y está Lozano en el plantel. Quería un arquero y trajimos a Montero. Villa cumplía con las cosas que quería como delantero“, manifestó Román haciendo hincapié en las contrataciones que llevó a cabo en las últimas semanas, acordes a los pedidos que le hizo Arruabarrena.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estamos contentos con el plantel“, expresó en primera instancia. Sin embargo, hizo una importante aclaración. “Lo sentíamos completo hasta que aparecieron varias lesiones que nos complicaron las cosas“, analizó en relación a la lesión de Bareiro y la falta de un delantero de área.

Por último pero no menos importante, dio un indicio. “Esta tarde (jueves) cierra el libro de pases“, deslizó como escudo por el poco margen de maniobra a raíz del tiempo. “Veremos si existe la posibilidad de ceder alguno al extranjero para extender el plazo para traer algún refuerzo más“, soltó el principal dirigente de Boca que irá por la reelección a finales de 2027.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Getty Images)