Uno por uno, el panorama de los 10 futbolistas de River que entrenan en Cantilo separados del plantel

Eduardo Coudet reveló que fue decisión de la dirigencia que encabeza Stéfano Di Carlo y ahora buscan sellar sus salidas de la institución.

River transita una de las mayores crisis futbolísticas de toda su historia. En medio de ese contexto, separaron 15 futbolistas del plantel que comanda tácticamente Eduardo Coudet y a pesar de la llegada de refuerzos de jerarquía, todavía no encuentra la solución. En ese sentido, BOLAVIP realiza un repaso de la situación de cada uno de los protagonistas.

Los futbolistas de River borrados del plantel.

Según reveló el entrenador hace pocos días, fue decisión de Stéfano Di Carlo, que intenta llevar a cabo una fuerte renovación. Por ese motivo, a partir de ahora se escuchan ofertas de préstamo, y no como hasta hace poco, que solo salían por ventas definitivas. De hecho, entrenan en Cantilo y no en el River Camp, donde lo hace el plantel bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Uno por uno, la situaciones de los borrados de River

Fabricio Bustos: el panorama del lateral derecho de 30 años es muy particular. Por el momento, ninguna oferta se consideró suficiente tanto por River como por el futbolista. Además, su predisposición no es la mejor, lo que genera ciertas complicaciones para buscar una salida.

Los futbolistas de River borrados del plantel.

Matías Viña: el uruguayo de 28 años que llegó hace 7 meses, no alcanzó un acuerdo para interrumpir su vínculo con la institución. A su vez, aún no está el ok de Flamengo para sellar su salida. Cabe recordar que su pase pertenece al gigante del fútbol brasileño.

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Germán Pezzella: a esta hora, todavía no posee ofertas concretas. El experimentado zaguero central de 35 años tiene propuestas pero los clubes lo quieren como agente libre. Por otro lado, todavía no hay acuerdo con River para rescindir el contrato.

Germán Pezzella, defensor de River. (Getty Images)

Kevin Castaño: el mediocampista de 25 años y que viene de jugar la Copa del Mundo, tiene interés de Vasco da Gama. Mientras tanto, está en Colombia y espera por novedades sobre su futuro. Fue ofrecido a Tigres y América de México, pero sin grandes avances.

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Matías Galarza Fonda: el paraguayo de 24 años que tuvo un buen Mundial, es pretendido por Estudiantes a préstamo, aunque él quiere irse a Europa. De hecho, Bologna mostró interés, pero luego cerró a Amondarain.

Matías Galarza Fonda, futbolista de River. (Getty Images)

Giuliano Galoppo: hasta el momento, rechazó dos ofertas de la MLS. Dentro del fútbol argentino, lo quiere Independiente pero la chance más concreta es Rosario Central, aunque aún faltan muchos pasos para que se concrete definitivamente.

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Ian Subiabre: el talentoso de 19 años y formado en River Camp, es pretendido por DC United de Estados Unidos. Para que se lleve a cabo una salida definitiva, el conjunto de Núñez busca embolsar 8 millones de dólares, lo que es un problema para la llegada de ofertas.

Ian Subiabre, delantero de River Plate. (Getty Images)

Santiago Lencina: el surgido de las divisiones inferiores de apenas 20 años de edad, está cerrado de palabra para emigrar a Burgos. Sin embargo, antes de dar el sí definitivo, está esperando otras ofertas que sean mejores desde lo deportivo y también lo económico.

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Maximiliano Salas: mientras se ultiman los detalles finales, iría a Independiente Rivadavia a préstamo por 12 meses. En estas horas se pulen pormenores vinculados a lo salarial, el ítem que traba la operación. Lo de Vélez no corre, pese a los rumores que surgieron.

Maximiliano Salas, delantero de River Plate. (Getty Images)

Kendry Páez: el ecuatoriano de 19 años y que jugó el Mundial, no tiene acuerdo con River para rescindir su contrato. Además, todavía no hay ok de Chelsea, por lo que no se puede sellar su desvinculación sin el visto bueno del club dueño de su pase.