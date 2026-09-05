Conferencia de Arruabarrena: el empate con Gimnasia, el nivel de Alan Velasco, la lesión de Paredes y el duelo con San Pablo

El Vasco lamentó el gol sobre el final del partido y dio detalles sobre la situación de algunos titulares.

Luego del empate con sabor amargo obtenido ante Gimnasia de Mendoza, Rodolfo Arruabarrena tomó la palabra en conferencia de prensa. El DT de Boca analizó el partido y palpitó el próximo ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Nos queda la sensación de haber perdido los puntos porque ocurrió en los últimos minutos. En los últimos diez, Gimnasia se vino y no tuvimos la capacidad de frenar esos ataques, de tener la pelota ni de manejar los tiempos. Perdimos dos puntos importantes que necesitábamos. En estos días hablaremos y mañana empezaremos a trabajar pensando en el partido de la Sudamericana”, aseguró el DT.

Y agregó: “En líneas generales, creo que hicimos un partido correcto. En diferentes momentos dominamos nosotros y en otros ellos; fue un encuentro entretenido con situaciones de gol para ambos. Sin embargo, no podemos perder dos puntos tan importantes en los últimos minutos. Esto nos tiene que servir de aprendizaje: a este nivel, ceder campo y cometer errores te puede llevar a un empate o a perder un partido. Hay que tener mucho cuidado y no podemos volver a permitirlo”.

“En los últimos diez o quince minutos armamos una línea de tres centrales para evitar los centros, sumando dos carrileros. En un momento lo logramos, pero en los últimos minutos nos agrupamos muy atrás, dejamos de evitar los centros y así llegó la jugada del empate”, expresó.

Sobre su postura en la recta final del compromiso, declaró: “Ellos estaban tirando muchos centros y llegando con jugadores desde la segunda línea. Por eso armamos la línea de cinco, para tapar los costados, ya que nos costaba tener la pelota. No me preocupa el retroceso; creo que lo hicimos bien, sacando los primeros minutos del partido y los últimos diez del segundo tiempo”.

Los rendimientos individuales

Arruabarrena valoró el debut del juvenil Matías Satas: “Respondió bien en su primer partido, jugando en una posición que tal vez no es la más cómoda para él. Estuvo a la altura de lo que esperábamos en su debut, respondió y terminó bien el partido”.

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Además, resaltó el gran presente de Alan Velasco: “Está muy bien, pasando por un buen momento y con mucha confianza. Ha trabajado excelente en estos meses y en cada entrenamiento. Cuando le toca entrar, aunque sean pocos minutos, lo hace con la capacidad de intentar dar vuelta un resultado o dar lo mejor para el equipo. Viene haciendo partidos cada vez más completos. Estoy contento por él, pero tiene que seguir en esa línea de crecimiento”.

El partido ante San Pablo

Arruabarrena explicó la ausencia de Ascacibar: “El Ruso tuvo líneas de fiebre ayer y anoche. Venía con muchos partidos encima y terminó muy agotado contra Vélez, por lo que no estaba para participar ni ir al banco. El otro descarte fue Lozano, ya que la planificación era que jugara 45 minutos y no había por qué arriesgarlo”.

Sobre Delgado, aclaró: “Llevamos un par de días evaluándolo y preferimos cuidarlo, sobre todo porque me gusta hablar con el jugador y priorizar cómo se siente. La idea es que esté para el segundo partido, pero mañana veremos sus sensaciones con los médicos”.

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“Paredes fue al banco por una necesidad ante los cuadros febriles de otros chicos. Se está recuperando bien y ayer entrenó normal; si no, no lo hubiese llevado al banco. Igualmente, hay que tener los cuidados lógicos con un jugador que viene de una inactividad prolongada. Cuando hay una seguidilla de partidos tan intensa, es normal que se sienta el cansancio”, explicó.