Los hinchas de Boca criticaron a un titular tras el empate con Gimnasia de Mendoza: “Es un insulto al club”

Este sábado por la tarde, Boca empató 2-2 contra Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y se le escapó una oportunidad inmejorable para acomodarse en ambas tablas. En ese sentido, en un equipo totalmente alternativo, los hinchas arremetieron contra Nicolás Figal, que no cumplió con lo pretendido por los simpatizantes.

Cabe recordar que suele ser suplente bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, pero a raíz de la agobiante seguidilla de partidos que afronta el Xeneize, la rotación es una obligación y es por eso que llegó el turno del zaguero central. Sin embargo, hace tiempo que no tiene un buen desempeño sobre el campo de juego.

Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas de Boca arremetieron contra Figal por su nivel contra Gimnasia de Mendoza. “Es una vergüenza e insulto al club que tenga la capitanía“, sentenció uno de los fanáticos en su cuenta personal de X (ex Twitter), ya que el defensor portó la cinta ante la ausencia de Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

Otros de los comentarios más destacados en las redes sociales, fueron: “Si sigue jugando después de este partido sería una cosa de locos”, “es totalmente horrible, no sé por qué sigue jugando“, “no puede ser el dos de Boca“, “¿Cómo Boca no trajo un central? Increíble decisión” y “qué insoportable seguir viéndolo“.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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