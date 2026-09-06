En el Estadio Monumental, por la fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura, con un tanto de Gonzalo Montiel de penal, más un doblete de Tomás Galván, River le ganó 3 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y de esta manera se metió de lleno en la zona de copas por la tabla anual.

Luego del encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, habló en conferencia de prensa, en donde hizo un rendimiento del análisis de sus dirigidos, así como también aseguró que no buscarán otro refuerzo a pesar de tener un cupo extra.

“Hemos tenido conversaciones por lo de Giorgio, pero siento que hay un gran equipo y que tenemos unas inferiores muy buenas, entonces no pediría nada”, fueron las palabras para confirmar que se quedará con el plantel que tiene a disposición.

El análisis del partido

“Hacía mucho que no podía estar adentro del Monumental, sí de otro lugar. Estoy contento porque la realidad es que uno espera el debut de local y sentir a las 90 mil personas que están. Identificar sería muy egoísta y creer que es parte de uno. Viene de principio de año, hoy se logró ganar dos partidos seguidos y eso da confianza. Se logró convertir tres goles y también da confianza, pero recién van dos partidos”, inició sobre el partido y su vuelta al Monumental tras 4 años.

“La actuación fue buena, jugamos contra el primero de la tabla anual. Tiene un juego directo, te llena el área de centros y ese es su fuerte porque sus jugadores lo interpretan. Lo bueno es cuando tenemos juego asociado y defensivamente se sostiene a los de adelante. Es viable por los jugadores que tenemos que podamos hacer la diferencia y seguir teniendo juego en los lugares que ellos interpreten, porque son los que deciden”, agregó.

“Los motivos son los que vengo diciendo, están trabajando hace un semestre juntos y después faltaba el ganar y ustedes vieron que se perdió por un gol. Entonces la dinámica que decimos es que cuando ganas se corrigen y ven mejor las cosas. Soy de los que sienten que hay que fortalecer el error, el jugador lo sabe, entonces no me voy a poner en un lugar que no me pertenece. Muchos jugadores revirtieron la situación y vemos que los jugadores hacen goles y los volantes empezaron a hacer goles, te potencian y eso es lo que está pasando”, siguió sobre la levantada del equipo.

Publicidad

Además, se refirió a la actuación de Fausto Vera y la lesión de Aníbal Moreno: “A Fausto lo vieron. El cinco de River tiene que tener buen pie y sacrificio para jugar los 90 minutos. Él lo está haciendo, conoce la posición desde chico y siempre se trata de sostener todo desde ahí. Eso es lo que Fausto siente. Moreno tiene un problema lumbar, nunca le había pasado y hoy se está tratando de recuperar”.

Datos clave