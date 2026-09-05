La postura de AFA ante el reclamo de Vélez por la mala inclusión de futbolistas de Boca

El Fortín planea reclamar la clasificación a los cuartos de final de certamen más federal del país luego de un error administrativo del Xeneize.

El pasado miércoles, Boca y Vélez se vieron las caras en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. El Xeneize se impuso por los penales y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se verá las caras ante Racing, pero todo puede cambiar.

Desde Vélez analizan realizar un reclamo formal ante la AFA y pedir la clasificación. Eso se debe a que hubo seis futbolistas extranjeros de Boca que firmaron planilla: Enner Valencia, Leandro Lozano, Ángel Romero, Álvaro Montero, Sebastián Villa y Carlos Palacios. Un detalle a tener en cuenta es que Miguel Merentiel es uruguayo, pero tiene la ciudadanía argentina, por lo que no ocupa cupo extranjero.

Cabe destacar que el reglamento de la AFA -para todas sus competiciones- es claro e indica que todos los equipos pueden tener hasta seis jugadores extranjeros, pero solamente cinco de ellos pueden firmar planilla. En esta oportunidad, en Boca firmaron seis, por lo que Vélez hará el reclamo.

Según informó el periodista Germán García Grova, la postura de la AFA será sancionar económicamente a Boca, pero no correría riesgo la clasificación a cuartos de final ya que se trató de un error administrativo. Por otro lado, el caso se analizaría en el Tribunal de Disciplina. Es importante aclarar que de los seis extranjeros que firmaron planilla, solamente tuvieron acción cinco de ellos, el único que no sumó minutos fue Ángel Romero.

Boca celebra el pase a cuartos de final. (Foto: Prensa Boca).

¿Hasta cuándo puede reclamar Vélez?

Según lo establecido en el reglamento, el equipo que realice un reclamo tiene tiempo hasta las 18 horas del tercer día hábil posterior al encuentro. En esta oportunidad, Vélez podrá iniciar la gestión hasta las 18 horas del lunes 7 de septiembre.

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