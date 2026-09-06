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Torneo Clausura

Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario en el partido ante la Lepra, por la Fecha 8 del certamen doméstico.

Los titulares de River ante Independiente Rivadavia.
© GettyLos titulares de River ante Independiente Rivadavia.

Santiago Beltrán (7): Tuvo que aparecer de forma intermitente, pero se despachó con un par de atajadas realmente importantes para evitar festejos visitantes. No pudo hacer demasiado en el gol de Arce y tuvo algunas complicaciones con la pelota en los pies.

Gonzalo Montiel (7): Buena y sólida presentación del lateral derecho de River. Prácticamente no tuvo complicaciones en el aspecto defensivo y fue alternativa constante en ataque, proyectándose, yendo hasta el fondo y siendo punzante. Marcó el 1-0 de penal.

Montiel abrió la cuenta de penal. (Foto: Getty)

Montiel abrió la cuenta de penal. (Foto: Getty)

Lucas Martínez Quarta (3): Es cierto que tuvo un par de salidas limpias con pelota que generaron progresos en el campo, pero también es verídico que volvió a estar extremadamente frágil, regalando pelotas y perdiendo duelos individuales como en el descuento de Arce.

Nicolás Otamendi (5): No expuso la debilidad de su compañero de zaga, pero tampoco fue una garantía y alternó buenas intervenciones con algunas equivocaciones. Importante intervención en la jugada del penal a favor, pero haciendo vista en el descuento del rival.

Marcos Acuña (4): Al igual que Montiel, venía teniendo un partido satisfactorio a la hora de la contención, sin problemas en la marca. Sin embargo, no fue tan importante en ataque: se proyectó, pero más intermitentemente y sin tener gran efectividad en sus culminaciones. Pasivo en el gol visitante.

Tobías Andrada (7): Tal vez su mejor rendimiento desde que se puso la camiseta de River. Efectuó un trabajo silencioso, pero muy importante para el equipo. Solidario en la contención y clave en las transiciones y en la conexión de línea, con pases filtrados incisivos. Se quedó en el final.

Andrada disputa la pelota con Arce. (Foto: Getty)

Andrada disputa la pelota con Arce. (Foto: Getty)

Fausto Vera (4): Bien desde lo posicional y también en torno a los desplazamientos, pero muy poco preciso a la hora de la distribución de la pelota. El volante central se despachó con varios errores críticos cuando tuvo que desprenderse del balón.

Tomás Galván (8): Arrancó el partido mostrándose bastante tímido y con apariciones aisladas, pero fue creciendo de manera progresiva. En la etapa complementaria, formó parte de sociedades interesantes, marcó el segundo pisando el área y el tercero con un enorme remate.

Thiago Almada (6): De menor a menor. Poco y nada en el primer tiempo, apareciendo de manera aislada y poco gravitante. Luego, en la etapa complementaria, creció en su juego, participando de forma constante y mostrándose muy claro.

Ángel Correa (7): Uno de los jugadores más importantes de River, como en cada partido. Agresivo, vertical, criterioso y generando peligro constante con su destreza individual y con su búsqueda de sociedades. Le cometieron la infracción del penal.

Uno de los intentos de Ángel Correa. (Foto: Prensa River)

Uno de los intentos de Ángel Correa. (Foto: Prensa River)

Sebastián Driussi (6): Movedizo, involucrado y participando de triangulaciones durante el primer tiempo y el inicio del segundo período. Posteriormente, un poco condicionado por su merma física habitual, se fue apagando de manera contundente.

Ingresaron:

Juan Cruz Meza (6): Entró en un momento delicado del partido y, sin brillar, se acopló de buena forma a la mitad de la cancha.

Lucas Beltrán (6): Interesante ingreso del delantero, que presionó, obligó y se entregó por completo.

Francisco Ortega (-): Apareció en la cancha en la recta final del juego para apuntalar el sector izquierdo de la defensa.

Mauro Arambarri (-): Escasos minutos en el campo de juego.

Rafael Borré (-): Entró en la agonía del espectáculo.

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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