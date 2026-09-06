Hay que archivar el cantito contra Chiqui Tapia: hoy Ramírez jugó para River ante Independiente Rivadavia

El Millonario ganó bien y Ponzio lleva seis de seis, pero el árbitro debió expulsar a Martínez Quarta y Otamendi y no lo hizo.

El canto de “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca” hay que archivarlo para otro momento. Hoy, Nicolás Ramírez, el árbitro ante Independiente Rivadavia, jugó para River.

En la primera falta de Lucas Martínez Quarta, lo tiene que amonestar. En el final, debía echar a Nicolás Otamendi por doble amarilla. En el primer tiempo habría que haber revisado un pisotón de Fausto Vera a Gonzalo Ríos y no sancionó ni falta.

Ojo, Ramírez también debió echar a José Florentín por una patada muy fuerte en el período inicial. Pero llenó de amarillas a Independiente Rivadavia, así que por eso creo que hay que archivar el cantito.

Vamos al fútbol. En el primer tiempo fue el River del Chacho Coudet, eh. Dependiendo absolutamente todo de Angelito Correa, que generó otro penal. Es un crack, siempre que se la das inventa algo.

🗣️ "HOY NICOLÁS RAMÍREZ JUGÓ PARA RIVER".



Toti Pasman. pic.twitter.com/OIScm517pV — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 7, 2026

Luego, en el segundo tiempo, sí apareció el River de Leo Ponzio. Sí tuvo un salto de calidad. Los encuentros de Correa con Thiago Almada, Tobías Andrada participando del circuito de fútbol y después Tomás Galván, que tomó confianza con el segundo gol de rebote y el tercero fue una maravilla.

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En el segundo tiempo fue un partidazo. La Lepra demostró por qué está peleando para ser campeón de la tabla anual junto a Argentinos y Vélez. Se dio un ida y vuelta electrizante.

Y basta de decir que Ramírez es un buen árbitro. Es un desastre. Además, en el entretiempo estaban todos los jugadores listos para arrancar la segunda parte y él estaba tomándose un cafecito en el vestuario.

Ponzio, perfecto hasta acá, con seis de seis. ¿Ya nadie pide a Ramón Díaz? Y River trabaja con tranquilidad.