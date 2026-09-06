River recortó distancia en la Tabla Anual y pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027

El Millonario encadenó una nueva victoria en un duelo directo y no baja los brazos en la lucha por los boletos.

Por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026, River Plate consiguió una victoria clave ante Independiente Rivadavia en el Estadio Monumental. Los dirigidos por el interino Leonardo Ponzio sumaron de a tres por segunda vez consecutiva y se acomodan de a poco en las tablas.

A un pasito de la zona de clasificación en el Clausura, el Millonario también consiguió mejorar su situación en la Tabla Anual, que otorga los boletos para las copas internacionales, además de tener en disputa el título de Campeón Anual.

Con el triunfo de este domingo, River le recortó distancia a la Lepra Mendocina, líder de este acumulado con Argentinos Juniors, con 45 unidades cada uno. Ahora, los de Núñez tienen 39, se afianzaron en la zona de Copa Sudamericana y quedaron a 5 del tercer lugar, el último que clasifica a la Copa Libertadores.

Así está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 45 puntos (LIBERTADORES) Argentinos Juniors – 45 puntos (LIBERTADORES) Vélez Sarsfield – 44 puntos (LIBERTADORES) Boca Juniors – 41 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 41 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 40 puntos (Sudamericana) River Plate – 39 puntos (Sudamericana) Estudiantes de La Plata – 38 puntos (Sudamericana) Belgrano – 38 puntos (LIBERTADORES)* Independiente – 37 puntos (Sudamericana) Instituto – 37 puntos Gimnasia de Mendoza – 35 puntos

*Belgrano ya está clasificado por campeón del Apertura.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave

River Plate venció a Independiente Rivadavia por la Fecha 8 del Clausura 2026.

a Independiente Rivadavia por la Fecha 8 del Clausura 2026. River suma 39 puntos en la Tabla Anual y ocupa puesto de Copa Sudamericana.

en la Tabla Anual y ocupa puesto de Copa Sudamericana. Independiente Rivadavia y Argentinos lideran la Tabla Anual con 45 puntos acumulados.