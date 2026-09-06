Boca hoy: habló Riquelme sobre Vélez, elogios a Velasco, la formación con Sao Paulo y más

La jornada del domingo 6 de septiembre encuentra a Boca de regreso en Buenos Aires, preparándose para enfrentar a Sao Paulo el próximo martes por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cabe recordar que viene de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.

Habló Riquelme sobre la polémica con Vélez

Antes del partido que Boca disputó este sábado ante Gimnasia de Mendoza, Juan Román Riquelme habló de esta cuestión. En diálogo con ESPN, el presidente del Xeneize comenzó esquivando el tema: “Mi opinión es que hoy tenemos que jugar un partido muy importante, que lo viene haciendo muy bien y que en nuestra zona está peleando la punta”.

“No lo vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival. Estamos viviendo cada partido con mucho nervio, los árbitros están siendo golpeados partido a partido. No está fácil para nadie. Lanús mereció ganarnos el otro día y de lo único que se habló fue del arbitraje, de Flores… Repito, Boca ganó merecidamente el miércoles ante Vélez”, sostuvo.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Captura mejorada con IA)

Los elogios de los hinchas a Alan Velasco

Los hinchas se rindieron ante Velasco, a pesar de que Boca perdió dos puntos en la última jugada del partido. “La rompió toda, la única buena noticia”, sentenció uno de los fanáticos en su cuenta personal de X (ex Twitter) a raíz del rendimiento que mostró el mediocampista creativo del Xeneize ante Gimnasia de Mendoza.

Otros de los comentarios más destacados, fueron: “Está levantando y eso es importantísimo“, “fue la figura, hizo casi todo bien“, “el mejor partido de Velasco desde la llegada a Boca: rápido, preciso, con gol, llegada y peligro”, “salió y el equipo se pinchó, era lo que necesitábamos“, “va a ser muy importante” y “tiene que ser titular“.

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Los hinchas de Boca Juniors.

La posible formación de Boca vs. Sao Paulo

De cara al duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Arruabarrena planea ir con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel, Sebastián Villa.