Entre lágrimas, Franco Colapinto lamentó su error en el Gran Premio de Italia: “Estoy triste”

El argentino empezó 7°, llegó a estar 3° y una mala maniobra lo delegó al puesto 16, aunque se recuperó y terminó 9° en Monza.

Este domingo, se llevó a cabo el Gran Premio de Italia 2026 en una nueva fecha de la Fórmula 1. En una jornada histórica, Kimi Antonelli ganó la carrera empezando en el último lugar y se coronó en su país. A su vez, Franco Colapinto terminó 9° en una sesión muy cambiante, pero finalmente pudo sumar 2 puntos para el Campeonato. Luego, rompió en llanto.

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Cabe recordar que el argentino largó séptimo pero, tras un gran arranque, quedó 4° y supo estar 3°. Sin embargo, una mala maniobra derivó en una salida de la pista y rápidamente volvió al asfalto, pero en el 16° lugar. Desde allí, demostró un gran nivel individual y adelantó varias posiciones hasta la bandera a cuadros, donde finalizó noveno.

¡¡QUE REMONTADA ESTÁ HACIENDO FRANCO!! Colapinto pasó a Tsunoda y ahora se puso ¡NOVENO! en la carrera en Monza.



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Lo cierto es que pilarense rompió en llanto, al término de la carrera en Monza. “Fue una carrera dura, muy frustrante“, sentenció Colapinto en primera instancia al ser consultado sobre su desempeño sobre la pista en el Gran Premio de Italia. Pocos segundos más tarde, agregó: “Tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste por eso“.

Inmediatamente después, el corredor de Alpine en la Fórmula 1, tambien manifestó: “Podía haber sido una gran carrera y fue un grave error“. No conforme con esa declaración, mientras caían las lágrimas en su rostro, el argentino expresó: “Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Hay que aprender de esto“.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza 🥺💔🇦🇷



¡Arriba, Franco!



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Posiciones de la carrera del GP de Italia 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Charles Leclerc (Ferrari) – DNF

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble!



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Características del Autódromo de Monza

Longitud del circuito 5.793 km Vueltas de carrera 53 Distancia total 306.720 km Número de curvas 11 (7 a la derecha, 4 a la izquierda) Récord de vuelta (carrera) 1:21.046 (Rubens Barrichello, 2004) Primer Gran Premio 1950