Central Córdoba vs. Independiente, EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026, el Ferroviario y el Rojo se encuentran frente a frente en Santiago del Estero.

Este domingo, en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Central Córdoba recibe a Independiente con el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero como testigo y como escenario.

Por un lado, el Ferroviario llega a este compromiso sumergido en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A y envuelto en grandes necesidades. Además, acumula tres encuentros sin conocer la victoria: 0-1 vs. Instituto de Córdoba, 1-2 vs. Tigre y 0-0 vs. Talleres de Córdoba.

Por el otro, el Rojo viene de protagonizar una contundente derrota por 3-0 como local de Gimnasia de Mendoza, por lo que, más allá de posicionarse en lugares de clasificación a octavos de final, tiene la urgencia de sumar de a tres, ahora con Jadson Viera sentado en el banco de los suplentes.

Formaciones confirmadas

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Marco Iacobellis, Matías Vera, Lucas González; Ezequiel Naya y Diego Barrera.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Felipe Tempone.

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