¿Llega Paredes? La posible alineación de Boca para enfrentar a Sao Paulo por los 4tos de final de la Copa Sudamericana

El capitán de Boca no jugó ante Gimnasia de Mendoza para recuperarse de una sobrecarga y llegar en condiciones al partido de este martes.

Se viene el partido más importante del semestre hasta el momento para Boca. Luego de haber dejado en camino a O’Higgins y Recoleta, el equipo del Vasco Arruabarrena tendrá que enfrentar a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La ida está pautada para este martes 8 de septiembre a las 21:30, en un compromiso que se disputará en La Bombonera. Una semana exacta más tarde, la serie se definirá en el Morumbí en tierras paulistas.

Para este duelo de ida, Leandro Paredes encendió las alarmas en los últimos días, ya que el capitán de Boca pidió ser reemplazado en los minutos finales del partido ante Vélez del pasado miércoles por una contractura. El entrenador, en conferencia de prensa posterior a dicho encuentro, señaló que no tuvo nada grave y que salió por precaución.

Este pasado sábado, tras el empate ante Gimnasia de Mendoza, el Vasco volvió a dar tranquilidad respecto a la presencia de Paredes ante Sao Paulo: “Fue al banco por una necesidad ante los cuadros febriles de otros chicos. Se está recuperando bien y ayer entrenó normal; si no, no lo hubiese llevado al banco. Igualmente, hay que tener los cuidados lógicos con un jugador que viene de una inactividad prolongada. Cuando hay una seguidilla de partidos tan intensa, es normal que se sienta el cansancio”, explicó.

Paredes salió tocado ante Vélez.

A quien sí dejó prácticamente afuera de la ida por cuestiones físicas es Milton Delgado, quien padeció una lesión muscular ante Lanús y estará al menos una semana más de baja: “La idea es que esté para el segundo partido, pero veremos sus sensaciones con los médicos”, fue lo que expresó el DT sobre el volante.

Publicidad

Lógicamente, por lesiones de recuperación más extensa no estarán presentes Ayrton Costa, Tomás Aranda, Rodrigo Battaglia ni Adam Bareiro.

Así las cosas, el 11 que planifica el Vasco Arruabarrena para este martes sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

Sao Paulo llega bien perfilado

El Tricolor venció a Atlético Mineiro el pasado sábado por 2 a 0 por la fecha 26 del Brasileirao. Dorival Júnior prácticamente no guardó jugadores y formó con Rafael; Duarte, Arboleda, Sabino; Ramón, Danielzinho, Marcos Antonio, Wendell; Artur, Luciano y Gustavo Santana. Ingresaron en el segundo tiempo Jonathan Calleri, Iago, Pablo Maia, Djhordney y Ferreira.

Publicidad

Cabe recordar que el próximo fin de semana, en el medio de la serie con Boca, Sao Paulo deberá afrontar el clásico contra Palmeiras por el Brasileirao. El mismo será el sábado 12 de septiembre en el Allianz Parque.

Cuándo se juega Boca vs. San Pablo

El encuentro entre Boca y San Pablo se llevará a cabo este martes 8 de septiembre a partir de las 21:30 en La Bombonera. Dicho compromiso se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y Disney+.

En síntesis

Boca recibirá a Sao Paulo este martes 8 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera.

a las 21:30 en La Bombonera. El capitán Leandro Paredes se recuperó de una contractura y jugaría la ida como titular.

de una contractura y jugaría la ida como titular. El DT Vasco Arruabarrena descartó a Milton Delgado por lesión para el primer partido.