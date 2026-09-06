River vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura: minuto a minuto

En el marco de la fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura, River recibe a Independiente Rivadavia en búsqueda de su segunda victoria consecutiva en el certamen. El partido es dirigido por Nicolás Ramírez y puede verse en vivo a través de TNT Sports.
Con el debut de Leonardo Ponzio como interino en el Monumental, el Millonario llega necesitado de volver a sumar de a tres para seguir con vida tanto en el grupo como en la tabla anual. Para ese duelo, no estará a disposición Aníbal Moreno a causa de una contractura lumbar.
La Lepra, por su parte, llega con un buen andar y busca ganar para seguir sacando diferencia en el primer puesto de la tabla anual pensando en la Libertadores del próximo año. Debido a un acuerdo verbal entre las instituciones, Maxi Salas no forma parte de la convocatoria y es baja para el entrenador Alfredo Berti.
River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Las formaciones del partido
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correay Sebastián Driussi.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Álex Arce y Fabrizio Sartori.