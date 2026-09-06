River vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura: minuto a minuto

En el Monumental el Millonario recibe a la Lepra en búsqueda de su segundo triunfo en fila en el certamen.

En el marco de la fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura, River recibe a Independiente Rivadavia en búsqueda de su segunda victoria consecutiva en el certamen. El partido es dirigido por Nicolás Ramírez y puede verse en vivo a través de TNT Sports.

Con el debut de Leonardo Ponzio como interino en el Monumental, el Millonario llega necesitado de volver a sumar de a tres para seguir con vida tanto en el grupo como en la tabla anual. Para ese duelo, no estará a disposición Aníbal Moreno a causa de una contractura lumbar.

La Lepra, por su parte, llega con un buen andar y busca ganar para seguir sacando diferencia en el primer puesto de la tabla anual pensando en la Libertadores del próximo año. Debido a un acuerdo verbal entre las instituciones, Maxi Salas no forma parte de la convocatoria y es baja para el entrenador Alfredo Berti.

River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Las formaciones del partido

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correay Sebastián Driussi.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correay Sebastián Driussi. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Álex Arce y Fabrizio Sartori.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura