Kimi Antonelli remontó desde el fondo para ganar el GP de Italia 2026 y Colapinto sumó puntos

Repasá lo más importante de la carrera en Monza. Franco largó séptimo, llegó a estar tercero y luego tuvo que reponerse tras un despiste.

Kimi Antonelli consiguió un histórico triunfo en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. El líder del campeonato largó 19° y remontó hasta la victoria en el Autódromo de Monza para dar un nuevo paso hacia el título del Mundial de Pilotos.

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Franco Colapinto, por su parte, tuvo una carrera agridulce. El argentino largó séptimo y llegó a estar tercero luego de una bandera roja. Sin embargo, un despiste en la relanzada lo bajó hasta el P16 y logró remontar hasta el P9 para conseguir dos valiosos puntos para Alpine.

Posiciones de la carrera del GP de Italia 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Charles Leclerc (Ferrari) – DNF

Minuto a minuto de la carrera del GP de Italia 2026

FINAAAAAAAAAL: ¡KIMI ANTONELLI GANÓ EL GP DE ITALIA 2026!

VUELTA 53/53 : Úuuuultima vuelta de la carrera.

: Úuuuultima vuelta de la carrera. VUELTA 50/53 : ¡AHORA SÍ! Kimi se recuperó de su despiste y adelanta a Russell en la recta para tomar el liderato.

: ¡AHORA SÍ! Kimi se recuperó de su despiste y adelanta a Russell en la recta para tomar el liderato. VUELTA 49/53 : Intento fallido de Antonelli, terminó en la leca.

: Intento fallido de Antonelli, terminó en la leca. VUELTA 48/53 : Antonelli está en zona de overtake y es un hecho que pasará a Russell.

: Antonelli está en zona de overtake y es un hecho que pasará a Russell. VUELTA 46/53 : Kimi Antonelli ya está a dos segundos de Russell. Tendremos lucha por la victoria sobre el final.

: Kimi Antonelli ya está a dos segundos de Russell. Tendremos lucha por la victoria sobre el final. VUELTA 43/53 : Nuevo adelanto de Colapinto. Logró superar a Tsunoda y va por Lindblad.

: Nuevo adelanto de Colapinto. Logró superar a Tsunoda y va por Lindblad. VUELTA 34/53 : Colapinto sigue recortando distancias con Tsunoda y tiene tiempo para luchar por el noveno lugar.

: Colapinto sigue recortando distancias con Tsunoda y tiene tiempo para luchar por el noveno lugar. VUELTA 33/53 : Investigación para George Russell por una posible infracción bajo bandera amarilla. Podría haber un cambio de líder si hay sanción.

: Investigación para George Russell por una posible infracción bajo bandera amarilla. Podría haber un cambio de líder si hay sanción. VUELTA 30/53 : ¡Colapinto está en los puntos! Franco superó a Bearman y Bortoleto justo después del Safety Car provocado por Lance Stroll.

: ¡Colapinto está en los puntos! Franco superó a Bearman y Bortoleto justo después del Safety Car provocado por Lance Stroll. VUELTA 22/53 : ¡Franco sigue recuperando! Pasó a Hülkenberg y está 12°.

: ¡Franco sigue recuperando! Pasó a Hülkenberg y está 12°. VUELTA 21/53 : Colapinto supera a Ocon y está 13°. Se acerca a zona de puntos.

: Colapinto supera a Ocon y está 13°. Se acerca a zona de puntos. VUELTA 18/53 : ¡Kimi Antonelli es el nuevo líder de la carrera!

: ¡Kimi Antonelli es el nuevo líder de la carrera! VUELTA 16/53 : Colapinto ya está 14° y tiene ritmo para seguir ganando posiciones.

: Colapinto ya está 14° y tiene ritmo para seguir ganando posiciones. VUELTA 16/53 : Antonelli superó a Verstappen y está segundo.

: Antonelli superó a Verstappen y está segundo. VUELTA 13/53 : Kimi Antonelli ya está tercero tras haber largado 19°.

: Kimi Antonelli ya está tercero tras haber largado 19°. VUELTA 12/53 : Max Verstappen supera a Russell y es el nuevo líder.

: Max Verstappen supera a Russell y es el nuevo líder. VUELTA 6/53: ¡FRANCO COLAPINTO SE SALIÓ DE LA PISTA! Pasó de P4 a P16

¡Se relanzó la carrera!

Horario confirmado de relanzada: 10:39 hs (de Argentina).

La carrera está a la espera de confirmación para su reanudación. Habrá una nueva largada.

VUELTA 3/53 : ¡Bandera roja! Duro accidente de Charles Leclerc y Franco sube al P4.

: ¡Bandera roja! y Franco sube al P4. VUELTA 2/53 : George Russell pasó a Gasly y es el nuevo líder de la carrera.

: George Russell pasó a Gasly y es el nuevo líder de la carrera. VUELTA 1/53: Franco Colapinto ganó una posición en la largada y está SEXTO.

VUELTA 1/53: ¡COMENZÓ LA CARRERA!

En marcha la vuelta de formación. ¡Se viene la largada!

Todos los coches ya están posicionados en la grilla. Se viene la vuelta de formación para la posterior largada.

Fernando Alonso y Liam Lawson largan desde la calle de boxes por hacer cambios en sus coches bajo Parc Fermé.

El duro accidente de Charles Leclerc en Monza

La salida de pista que le costó la carrera a Franco Colapinto

💥 Franco Colapinto pasa de ponerse 3º a tirar su carrera a la basura#F1 #ItalianGP 🇮🇹pic.twitter.com/7WWXQyfNZH — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 6, 2026

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Características del Autódromo de Monza