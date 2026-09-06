Kimi Antonelli remontó desde el fondo para ganar el GP de Italia 2026 y Colapinto sumó puntos

Kimi Antonelli consiguió un histórico triunfo en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. El líder del campeonato largó 19° y remontó hasta la victoria en el Autódromo de Monza para dar un nuevo paso hacia el título del Mundial de Pilotos.
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Franco Colapinto, por su parte, tuvo una carrera agridulce. El argentino largó séptimo y llegó a estar tercero luego de una bandera roja. Sin embargo, un despiste en la relanzada lo bajó hasta el P16 y logró remontar hasta el P9 para conseguir dos valiosos puntos para Alpine.
Posiciones de la carrera del GP de Italia 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
Minuto a minuto de la carrera del GP de Italia 2026
- FINAAAAAAAAAL: ¡KIMI ANTONELLI GANÓ EL GP DE ITALIA 2026!
- VUELTA 53/53: Úuuuultima vuelta de la carrera.
- VUELTA 50/53: ¡AHORA SÍ! Kimi se recuperó de su despiste y adelanta a Russell en la recta para tomar el liderato.
- VUELTA 49/53: Intento fallido de Antonelli, terminó en la leca.
- VUELTA 48/53: Antonelli está en zona de overtake y es un hecho que pasará a Russell.
- VUELTA 46/53: Kimi Antonelli ya está a dos segundos de Russell. Tendremos lucha por la victoria sobre el final.
- VUELTA 43/53: Nuevo adelanto de Colapinto. Logró superar a Tsunoda y va por Lindblad.
- VUELTA 34/53: Colapinto sigue recortando distancias con Tsunoda y tiene tiempo para luchar por el noveno lugar.
- VUELTA 33/53: Investigación para George Russell por una posible infracción bajo bandera amarilla. Podría haber un cambio de líder si hay sanción.
- VUELTA 30/53: ¡Colapinto está en los puntos! Franco superó a Bearman y Bortoleto justo después del Safety Car provocado por Lance Stroll.
- VUELTA 22/53: ¡Franco sigue recuperando! Pasó a Hülkenberg y está 12°.
- VUELTA 21/53: Colapinto supera a Ocon y está 13°. Se acerca a zona de puntos.
- VUELTA 18/53: ¡Kimi Antonelli es el nuevo líder de la carrera!
- VUELTA 16/53: Colapinto ya está 14° y tiene ritmo para seguir ganando posiciones.
- VUELTA 16/53: Antonelli superó a Verstappen y está segundo.
- VUELTA 13/53: Kimi Antonelli ya está tercero tras haber largado 19°.
- VUELTA 12/53: Max Verstappen supera a Russell y es el nuevo líder.
- VUELTA 6/53: ¡FRANCO COLAPINTO SE SALIÓ DE LA PISTA! Pasó de P4 a P16
- ¡Se relanzó la carrera!
- Horario confirmado de relanzada: 10:39 hs (de Argentina).
- La carrera está a la espera de confirmación para su reanudación. Habrá una nueva largada.
- VUELTA 3/53: ¡Bandera roja! Duro accidente de Charles Leclerc y Franco sube al P4.
- VUELTA 2/53: George Russell pasó a Gasly y es el nuevo líder de la carrera.
- VUELTA 1/53: Franco Colapinto ganó una posición en la largada y está SEXTO.
- VUELTA 1/53: ¡COMENZÓ LA CARRERA!
- En marcha la vuelta de formación. ¡Se viene la largada!
- Todos los coches ya están posicionados en la grilla. Se viene la vuelta de formación para la posterior largada.
- Fernando Alonso y Liam Lawson largan desde la calle de boxes por hacer cambios en sus coches bajo Parc Fermé.
El duro accidente de Charles Leclerc en Monza
FORTÍSIMO ACCIDENTE DE LECLERC#F1 #ItalianGP 🇮🇹pic.twitter.com/u1YAXjMEHf— Nachez (@Nachez98) September 6, 2026
La salida de pista que le costó la carrera a Franco Colapinto
💥 Franco Colapinto pasa de ponerse 3º a tirar su carrera a la basura#F1 #ItalianGP 🇮🇹pic.twitter.com/7WWXQyfNZH— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 6, 2026
Características del Autódromo de Monza
|Longitud del circuito
|5.793 km
|Vueltas de carrera
|53
|Distancia total
|306.720 km
|Número de curvas
|11 (7 a la derecha, 4 a la izquierda)
|Récord de vuelta (carrera)
|1:21.046 (Rubens Barrichello, 2004)
|Primer Gran Premio
|1950