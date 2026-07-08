Dónde y en qué estadio se está jugando Boca vs. Athletico Paranaense por el amistoso internacional

Todos los detalles relacionados con el escenario del compromiso amistoso entre el elenco Xeneize y el conjunto brasileño.

Este miércoles, en el marco de un amistoso internacional, el Boca Juniors del Vasco Arruabarrena sigue poniéndose a punto para lo que será la reanudación de las competencias oficiales luego del Mundial 2026. En medio de ese panorama, el Xeneize se encuentra frente a frente con Athletico Paranaense, reconocido elenco brasileño.

Los mejores amistosos de pretemporada se pueden ver a través de la pantalla de Disney+.

El partido en cuestión tiene su puntapié inicial a las 21 horas de la República Argentina y significa una buena medida para los de La Ribera, que tendrán que afrontar lo que resta de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina y el inicio del Torneo Clausura, con la misión impostergable de poder volver a cosechar un título oficial.

Así las cosas, Boca y Athletico Paranaense miden fuerzas con el Estadio Padre Martearena de la provincia de Salta, en Argentina, como testigo y como escenario. Se trata de un reducto tradicional del territorio nacional, el cual suele utilizarse para partidos propios de la Copa Argentina, además de choques de combinados locales.

El Estadio Padre Martearena fue inaugurado en 2001, con el objetivo de ser una de las sedes del Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Argentina ese mismo año. Posteriormente, también fue sede de la Copa América de 2011, con presentaciones allí de los seleccionados de Paraguay, Ecuador y Venezuela, en uno de los grupos.

Este escenario, que también albergó múltiples partidos de rugby, con Los Pumas como protagonistas, cuenta actualmente con una capacidad para 32.000 personas paradas y para 20.408 individuos sentados. Las dimensiones de su campo de juego se traducen en los 105 metros de largo por 70 metros de ancho.

¿A qué hora juegan Boca vs. Athletico Paranaense por el amistoso internacional?

El partido se llevará a cabo este miércoles 8 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

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Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Uruguay: 21:00 horas

21:00 horas Brasil: 21:00 horas

21:00 horas Chile: 20:00 horas

20:00 horas Bolivia: 20:00 horas

20:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 20:00 horas

20:00 horas Ecuador: 19:00 horas

19:00 horas Colombia: 19:00 horas

19:00 horas Perú: 19:00 horas

19:00 horas México: 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (ET) / 17:00 horas (PT)

20:00 horas (ET) / 17:00 horas (PT) España: 02:00 horas (del jueves)

¿Qué canal pasa Boca vs. Athletico Paranaense EN VIVO por TV?

El partido correspondiente al amistoso de pretemporada podrá visualizarse de forma exclusiva a través de las pantallas de la plataforma de streaming Disney+ (mediante su opción Premium).