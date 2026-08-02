Houston Dynamo aceleró y está cerca de fichar a Marcelo Saracchi: cómo queda el cupo de extranjeros de Boca

Con el mercado de pases cerrado, Boca aguarda por cerrar las salidas de los cinco jugadores que están marginados del plantel comandado por Rodolfo Arruabarrena con el fin de lograr un cupo más para poder seguir negociando por un delantero, ya que ese fue el pedido del entrenador.

En este sentido, uno de los que podría marcharse es Marcelo Saracchi. El lateral izquierdo uruguayo regresó de su préstamo en Celtic de Escocia, donde fue campeón, y no es tenido en cuenta por el ‘Vasco’, por lo que se encuentra a la espera de una oferta para volver a salir del club.

Según pudo saber Bolavip, se reactivaron las negociaciones con Houston Dynamo FC de Estados Unidos y en los próximos días podría cerrarse la salida del lateral con pasado en Galatasaray de Turquía. En esta oportunidad será por una transferencia definitiva y no por un préstamo.

Luego de que días atrás las charlas colapsaran debido a la cifra que pidió el Xeneize para desprenderse del jugador, nuevamente hablaron entre las partes y ahora el acuerdo parece estar cerca, ya que Houston subió la oferta, mientras que Boca bajó sus pretensiones iniciales.

De esta manera, todo indica que Saracchi dejará de ser jugador de Boca. Cabe destacar que a pesar de darse esta operación, el uruguayo no le liberará un cupo al club para incorporar, debido a que no firmó el 25% de las planillas a lo largo del último semestre, ya que jugó en Celtic.

Lo que sí tendrá a su favor el Xeneize con la salida de Saracchi es el cupo de extranjero. Ahora quedarán cinco en el plantel y podrá sumar un sexto, que es el número máximo permitido por AFA dentro de cada plantel, aunque solo cinco pueden firmar planilla.

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Ante la inminente baja del lateral uruguayo, los que quedarán ocupando un cupo de extranjero son Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios y Ángel Romero. Miguel Merentiel y Williams Alarcón, por su parte, cuentan con la ciudadanía argentina.

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