El reconocido artista argentino reveló que ya no es hincha del Rojo y contó las razones por las que siente afinidad con el Xeneize.

El fútbol es algo que está muy arraigado a los ciudadanos argentinos y los artistas no están exentos de ello. Duki, una de las figuras más importante de la industria musical nacional en los últimos años, había declarado tiempo atrás su amor por Independiente de Avellaneda. Sin embargo, eso cambió.

En una reciente entrevista en ‘Entre Series’, Duki reveló que dejó de ser hinchas de Independiente y confesó su simpatía por Boca Juniors. “Fui hincha del Rojo cuando fui muy chico, después la verdad desconecté con el fútbol, no veo un partido de Independiente hace 40 años“, comenzó contando el artista argentino.

Más adelante, completó: “Ahora estoy bastante bostero por mis amigos. Me metieron la presión, fuimos a la cancha, la flashee mal llegando, viendo las cuadras, la gente, quilombo… es distino. Fue una locura, la pasé increíble y entró Román, que yo a Román lo amo porque era parte del Villarreal, de un equipo que a mí me encantaba”.

DUKI ES DE BOCA 😱



En un programa contó que no es fan de ningún club pero cuando fue a ver a Boca flashó. pic.twitter.com/CN6FGtU728 — Está Pasando. (@EstaPasando_Ar) November 26, 2026

Sobre Riquelme, añadió: “Siempre lo admiré un montón a Román por el fútbol. Entró, me invitó a comer un asado y ya está“. Y cerró: “No soy de ningún club así hincha en particular, ahora estoy más bosterizado la verdad“.

La foto de Duki con Riquelme en La Bombonera

Duki y sus amigos junto a Riquelme en el palco de Boca (@gonchobanzas)