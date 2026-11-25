El Xeneize logró la clasificación a cuartos de final, pero en las redes sociales llovieron críticas para uno de sus jugadores.

En La Bombonera, Boca Juniors venció por 2-0 a Independiente Rivadavia este miércoles en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Leandro Paredes y Miguel Merentiel aportaron los goles para el combinado local que enfrentará a Gimnasia La Plata en la próxima instancia.

El público acompañó a los campeones de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana dentro y fuera de la cancha, pero puso la lupa sobre el rendimiento de uno de los titulares de este compromiso.

Se trata de Tomás Belmonte, que tomó el lugar de Santiago Ascacíbar para este compromiso en el mediocampo. El ex Lanús cometió algunos errores con la pelota en sus pies y fue allí cuando su nombre se volvió tendencia en X (ex Twitter).

“Belmonte se tiene que dedicar a otra cosa”, disparó uno de los hinchas en las redes sociales. Otro, en cambio, analizó con contundencia: “Belmonte es un analfabeto del fútbol. Es un papelón que juegue en Boca”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Datos clave