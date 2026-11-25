El Torneo Clausura ya se encuentra en plena zona de definición. Luego de las 16 fechas de la etapa regular, el pasado fin de semana comenzaron los playoffs y ya se disputaron siete encuentros de los octavos de final, que se cerrarán este mismo miércoles con el partido entre Boca e Independiente Rivadavia.

A pesar de que resta ese compromiso, que se disputará en La Bombonera desde las 21 horas, la Liga Profesional confirmó los equipos arbitrales para los compromisos de los cuartos de final, que tendrá como protagonistas a Vélez, Independiente, River, Instituto, Rosario Central, Barracas Central, Gimnasia de La Plata y el ganador del ya mencionado Boca – Independiente Rivadavia.

La gran novedad radica en la ausencia de Nicolás Ramírez. Luego de las polémicas acontecidas en Gimnasia – Newell’s, que tuvo al colegiado que dirigió el último Superclásico como protagonista, la AFA decidió frenarlo para los 4tos de final y no arbitrará este fin de semana. A continuación, los equipos arbibtrales completos.

Los equipos arbitrales de los cuartos de final del Clausura

Vélez – Independiente

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib



Instituto – River

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato



Rosario Central – Barracas Central

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi



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Ganador de Boca – Ind. Rivadavia Mza. / Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata