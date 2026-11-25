El Torneo Clausura ya se encuentra en plena zona de definición. Luego de las 16 fechas de la etapa regular, el pasado fin de semana comenzaron los playoffs y ya se disputaron siete encuentros de los octavos de final, que se cerrarán este mismo miércoles con el partido entre Boca e Independiente Rivadavia.
A pesar de que resta ese compromiso, que se disputará en La Bombonera desde las 21 horas, la Liga Profesional confirmó los equipos arbitrales para los compromisos de los cuartos de final, que tendrá como protagonistas a Vélez, Independiente, River, Instituto, Rosario Central, Barracas Central, Gimnasia de La Plata y el ganador del ya mencionado Boca – Independiente Rivadavia.
La gran novedad radica en la ausencia de Nicolás Ramírez. Luego de las polémicas acontecidas en Gimnasia – Newell’s, que tuvo al colegiado que dirigió el último Superclásico como protagonista, la AFA decidió frenarlo para los 4tos de final y no arbitrará este fin de semana. A continuación, los equipos arbibtrales completos.
Árbitro confirmado para Boca vs. Platense en la final de la Copa Argentina el 2 de diciembre
Los equipos arbitrales de los cuartos de final del Clausura
Vélez – Independiente
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
Instituto – River
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
Rosario Central – Barracas Central
Árbitro: Pablo Dovalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
Ganador de Boca – Ind. Rivadavia Mza. / Gimnasia
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
Así están los cruces de cuartos de final
Lado izquierdo de la llave
- Instituto de Córdoba vs. River Plate
- Vélez Sarsfield vs. Independiente
Lado derecho de la llave
- Rosario Central vs. Barracas Central
- Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata