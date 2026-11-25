River se prepara para enfrentar a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, y a la misma vez la dirigencia ya trabaja en el mercado de pases, en el que comenzaron las primeras negociaciones para fichar a Tomás Palacios y Álex Arce.

Los hinchas de River quieren la final del Clausura contra Boca

River venció 3 a 1 a Lanús en el Monumental y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que se medirá ante Instituto de Córdoba en búsqueda de un boleto a la semifinal, y así seguir con vida en la pelea por volver a ser campeón y clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Si bien aún deberá superar otras dos instancias para llegar a la gran final, que se jugará el 12 de diciembre en el Único de La Plata, poco a poco los hinchas del Millonario comienzan a ver más cercana la posibilidad de jugar este encuentro frente a Boca, su máximo rival.

River inició conversaciones por Álex Arce

Bajo el interinato de Leonardo Ponzio, River Plate está enfocado en salvar el 2026 al intentar ganar el Torneo Clausura 2026 que le daría no solo un título, sino también la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Mientras tanto, la dirigencia piensa más allá.

Independientemente de lo que suceda en la recta final de este segundo semestre, se esperan grandes movimientos en Núñez durante el próximo mercado de pases. Por eso, uno de los grandes nombres del fútbol argentino ya está en carpeta del Millonario.

Negociaciones avanzadas para que Tomás Palacios sea nuevo jugador de River

River no deja de pensar en refuerzos. En ese contexto, en las últimas horas, el conjunto Millonario alcanzó negociaciones avanzadas para hacerse con los servicios de Tomás Palacios, imponente defensor central que viene diagramando una temporada envidiable con Estudiantes de La Plata, preparándose para jugar la final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras.

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Palacios, de 1,96 metros de altura y oriundo de General Pico, provincia de La Pampa, se encuentra cedido a préstamo en el Pincha desde Inter de Milán hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, contra todos los pronósticos, el equipo comandado tácticamente por Alexander Medina no hará efectiva la opción de compra correspondiente.

Aníbal Moreno fue operado

Aníbal Moreno es uno de los pocos titulares indiscutidos que tuvo River a lo largo de todo el año e incluso sin importar el director técnico, lo que no es poco. Sin embargo, las lesiones le impidieron tener regularidad y es por ese motivo que el pasado martes fue operado para solucionar los problemas de espalda que lo tienen a maltraer desde hace tiempo.

Cabe recordar que solamente jugó 2 de los últimos 11 partidos, en los que acumuló un total de 117 minutos sobre el campo de juego entre los duelos contra Belgrano y Racing. Luego, en 7 ni siquiera estuvo entre los convocados por Leonardo Ponzio y en los 2 restantes se quedó sentado en el banco de suplentes sin saltar al césped.