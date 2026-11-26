La escudería del piloto argentino recibió un castigo por una serie de imprecisiones en sus informes financieros del año pasado.

Alpine fue sancionado por la Administración del Límite Presupuestario (CCA) de la Fórmula 1 debido a una infracción de procedimiento en sus informes financieros correspondientes a la temporada 2025. Si bien la escudería no superó el tope de gastos permitido, presentó documentación con imprecisiones.

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El equipo de Enstone excluyó de manera incorrecta diversos costos operativos y ajenos a la competición, como gastos de marketing, recursos humanos, bonificaciones de empleados e inventarios. El castigo impuesto es una multa cuyo valor no fue revelado, pero se estima que el monto ronda entre 300.000 y 500.000 dólares.

Franco Colapinto, junto a un integrante del equipo Alpine (Getty Images)

“El equipo acepta que cometió involuntariamente una infracción de procedimiento como resultado de imprecisiones en la documentación del informe anual completo relativas a costos asociados con exclusiones y ajustes”, publicó Alpine asumiendo la culpa.

En la misma línea, agradeció a la CCA y la FIA por su comprensión y añadió: “El reglamento financiero sigue siendo relativamente nuevo, evoluciona constantemente y es complejo, con algunas exclusiones y ajustes abiertos a la interpretación de cada equipo”.

¿Cómo afecta esto a Franco Colapinto?

Esta es una multa por el ejercicio económico del año pasado y no tendrá consecuencias ni deportivas ni de presupuesto a futuro para Alpine. Es decir, la infracción no afectará en nada a Franco Colapinto.