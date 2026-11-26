Alpine fue sancionado por la Administración del Límite Presupuestario (CCA) de la Fórmula 1 debido a una infracción de procedimiento en sus informes financieros correspondientes a la temporada 2025. Si bien la escudería no superó el tope de gastos permitido, presentó documentación con imprecisiones.
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El equipo de Enstone excluyó de manera incorrecta diversos costos operativos y ajenos a la competición, como gastos de marketing, recursos humanos, bonificaciones de empleados e inventarios. El castigo impuesto es una multa cuyo valor no fue revelado, pero se estima que el monto ronda entre 300.000 y 500.000 dólares.
Franco Colapinto, junto a un integrante del equipo Alpine (Getty Images)
“El equipo acepta que cometió involuntariamente una infracción de procedimiento como resultado de imprecisiones en la documentación del informe anual completo relativas a costos asociados con exclusiones y ajustes”, publicó Alpine asumiendo la culpa.
En la misma línea, agradeció a la CCA y la FIA por su comprensión y añadió: “El reglamento financiero sigue siendo relativamente nuevo, evoluciona constantemente y es complejo, con algunas exclusiones y ajustes abiertos a la interpretación de cada equipo”.
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¿Cómo afecta esto a Franco Colapinto?
Esta es una multa por el ejercicio económico del año pasado y no tendrá consecuencias ni deportivas ni de presupuesto a futuro para Alpine. Es decir, la infracción no afectará en nada a Franco Colapinto.