En la previa del partido ante Lanús, Bolavip le consultó a los fanáticos del Millonario si quieren una final ante su clásico rival y no hubo dudas en las respuestas.

River venció 3 a 1 a Lanús en el Monumental y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que se medirá ante Instituto de Córdoba en búsqueda de un boleto a la semifinal, y así seguir con vida en la pelea por volver a ser campeón y clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Si bien aún deberá superar otras dos instancias para llegar a la gran final, que se jugará el 12 de diciembre en el Único de La Plata, poco a poco los hinchas del Millonario comienzan a ver más cercana la posibilidad de jugar este encuentro frente a Boca, su máximo rival.

En este sentido, Bolavip se acercó a la previa de los hinchas de River antes del duelo contra Lanús, y allí consultó si desean enfrentarse al elenco de la Ribera nuevamente en una final, a pesar del buen momento que está viviendo en el último semestre.

La respuesta de los fanáticos del Millonario fue unánime: todos quieren enfrentarse a Boca en el Único de La Plata, ya que consideran que será una nueva revancha luego de caer en los últimos Superclásicos, en los que las decisiones polémicas fueron en contra de su equipo.

⚪🔴 Les preguntamos a los hinchas de River si les gustaría enfrentarse a Boca en una hipotética final del Torneo Clausura. pic.twitter.com/gYns3at1MP — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 24, 2026

Qué tiene que pasar para que River y Boca se enfrenten en la final del Clausura

Para que estos dos equipos se enfrenten en el partido definitorio, primero tendrán que superar otras instancias. Por el lado del Millonario, tiene que eliminar a Instituto en condición de visitante, y luego hacer lo propio ante el vencedor de la llave entre Vélez e Independiente.

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Boca, por su parte, tiene que jugar un partido más, contra Independiente Rivadavia por los octavos de final, y en caso de ganar jugará nuevamente en La Bombonera contra Gimnasia de La Plata. En caso de llegar a semifinales, deberá eliminar a Rosario Central o Barracas Central.

El cuadro del Torneo Clausura